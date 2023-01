Il Messina Rugby sconfitto dalla quotata Roma Olimpic Club - Tempostretto

Sconfitta pesante per i peloritani che subiscono 62-0 in casa della capolista

ROMA – Il Messina Rugby ha ripreso il proprio cammino in campionato, dopo la sosta nel girone 4 di Serie B, a Roma. Opposta alla più forte Roma Olimpic Club la formazione peloritana, in emergenza con tante assenze, ha subito una sconfitta per 62-0 nella nona giornata del campionato allo stadio “Renato Speziali”.

Gli avversari erano la squadra capolista che poteva contare su quattro argentini e un figiano nel proprio roster, senza dimenticare che tutti gli italiani sono giocatori con esperienza in Serie A. Inoltre sono guidati in panchina da Daniele Montella, ex allenatore di Top10. Prossimo impegno per il Messina Rugby in casa il prossimo fine settimana. All’Arturo Sciavicco di Sperone atteso il Cus Catania per il derby.

Roma Olimpic Club – Messina Rugby 62-0

Il match capitolino si sblocca con la meta al 3′ di Pastore Stocchi, il Messina Rugby tiene poi botta fino a metà tempo quando Bertoni va a segno di nuovo con Valsecchi che trasforma. Nel finale di parziale Roma ancora a segno con Gualdambrini, Adriani trasformato da Valsecchi e ancora Gualdambrini a cinque minuti dalla fine del primo tempo. 29-0 il punteggio.

Nei secondi quaranta minuti la musica non cambia. Il pilone destro figiano Ralaimaroavomanana va a segno e Valsecchi trasforma. Seguono poi in pochi minuti le mete di Fabio e Perissa, ancora trasformate da Valsecchi al termine della prima ora di partita. Negli ultimi 10 minuti altre due mete di marca laziale con Cappucci, su cui Valsecchi trasforma, e Perissa, non trasformato, per fissare il punteggio sul 62-0 finale.