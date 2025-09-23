 Il Messina Volley conferma Marika Arena: "Sarà una stagione stimolante"

Il Messina Volley conferma Marika Arena: “Sarà una stagione stimolante”

Simone Milioti

Il Messina Volley conferma Marika Arena: “Sarà una stagione stimolante”

Tag:

martedì 23 Settembre 2025 - 15:42

La banda classe 1999 per il secondo anno consecutivo con la maglia giallo-blu

MESSINA – Il Messina Volley continua il suo avvicinamento al Campionato di Serie C femminile con una nuova riconferma in attacco. Infatti a vestire ancora la maglia giallo-blu sarà Marika Arena, classe 1999. Per la banda peloritana questa è la seconda stagione nel team del direttore generale Pietro Fazio, dopo aver vestito le casacche di Azzurra, Team Volley Messina ed Ssd Unime.

“Sono molto felice di essere stata riconfermata al Messina Volley – dichiara la numero 15 giallo-blu – e credo che questa decisione sia stata anche il frutto della fiducia che la società ha riposto in me già dall’anno scorso e che, probabilmente, è stata confermata anche dall’impegno e dalla dedizione che ho cercato di trasmettere giorno dopo giorno. Per me è un motivo di orgoglio che mi da una carica in più per affrontare quest’anno. Sarà una stagione molto intensa, ma al tempo stesso stimolante. Ovviamente l’intenzione è di crescere e come squadra cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati, togliendoci delle soddisfazioni”.  

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Solo io posso scrivere di te”, Jessica Schillaci presenta a Messina il libro sul papà
Corse soppresse Atm. Grillo: “In calo rispetto agli anni passati”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED