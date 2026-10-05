Il Messina Volley supera la Futura Santa Teresa nell’evento per la solidarietà

Sport a solidarietà sabato alla palestrina del PalaRescifina, le due squadre si sono sfidate nel pre campionato. Le donazioni raccolte alla mensa di Sant'Antonio

MESSINA – In una splendida cornice di pubblico del “PalaRescifina” si è svolto il “Messina Volley & Lions Cristo Re per la solidarietà”, l’evento benefico il cui ricavato, ad offerta libera, è stato interamente donato alla mensa di Sant’Antonio. L’allenamento congiunto fra il Messina Volley e la Futura Volley Santa Teresa, che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B2 femminile, ha rappresentato non soltanto un test importante per i due tecnici Marcela Nielsen ed Alessandro Prestipino, ma anche un’importante segno di solidarietà organizzato dalla compagine del presidente Mario Rizzo e dai Lions Messina Cristo Re, rappresentati da una cospicua delegazione di soci, capitanati dal vicepresidente Giuseppe Caccamo.

Presenti il primo cittadino di Messina Federico Basile, a dimostrazione dell’importante presenza delle istituzioni non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sociale, e l’economo della mensa di Sant’Antonio Padre Unny. La città di Messina ha risposto positivamente a questa iniziativa nata dal connubio di due importanti realtà della nostra città ed in particolar modo si ringrazia l’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) di Messina “Carmelo Garafolo” per la preziona donazione. Per la cronaca la squadra di casa si è imposta sul team jonico per 3-2, ma il risultato in questo caso è passato in secondo piano vista l’importanza del messaggio lanciato dal team giallo-blu.

“Abbiamo organizzato quest’evento – commenta il tecnico italo/argentino del Messina Volley a fine gara – insieme ai Lions Messina Cristo Re ed è stata una bella gara, molto utile per noi e per il proseguo della nostra preparazione. Sono abbastanza soddisfatta della prestazione di oggi in quanto abbiamo messo in pratica molte cose provate in allenamento ed ho raccolto molti spunti da utilizzare nelle prossime settimane”. Circa i nuovi inserimenti ha aggiunto: “Queste giocatrici sono state scelte per quello che vogliamo fare e sono molto contenta di Apruti, Radicella e Puglisi, che oggi hanno giocato titolari”.

“Al di là del risultato ha vinto la solidarietà – commenta Giuseppe Caccamo – in quanto abbiamo visto la presenza numerosa di molte persone che hanno contribuito generosamente per lo scopo che noi ci eravamo prefissati. La mensa di Sant’Antonio per noi è un punto di riferimento per quanto riguarda l’aiuto ai bisognosi. Messina ha risposto bene ed ha vinto la solidarietà”.