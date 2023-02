Il movimento "No Ponte" torna alla carica: a Torre Faro il trekking-volantinaggio - Tempostretto

Domenica mattina si partirà da via Circuito per un evento definito di "controinformazione riguardo alcune menzogne che vengono raccontate"

MESSINA – Il movimento “No Ponte” torna alla carica e domenica 26 febbraio sarà per le strade di Torre Faro, con partenza alle 10 in via Circuito, per quello che gli organizzatori definiscono il “primo trekking/volantinaggio di controinformazione riguardo alcune delle tante menzogne che vengono raccontate”.

Un evento organizzato dopo oltre due mesi dall’affollata e partecipata assemblea a Palazzo Zanca dello scorso 12 dicembre.

Articoli correlati