Il pasticcio politico del ponte e la necessità di un modello alternativo per il sud

Archiviato il corteo a Messina, rimangono i rilievi pesanti della Corte dei conti. E l'esigenza di sfidare il governo nella questione meridionale

di Marco Olivieri

Anche chi è un fautore del ponte dovrebbe ammetterlo. L’operazione ponte sullo Stretto è stata, ed è, un enorme pasticcio politico e legale. Archiviato il corteo a Messina contro la grande opera, bisogna fare i conti con il principio di realtà: la Corte dei conti ha evidenziato molte e gravi falle. Le tre principali violazioni contestate attengono al rispetto delle normative europee (Direttiva Habitat e Direttiva appalti) e all’esclusione di un’autorità di regolazione nazionale: l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Diversi aspetti, su questo giornale, sono stati sviscerati grazie all’apporto del giurista Nicola Bozzo.

Serve un progetto per il sud

In questo scenario pieno di pasticci governativi, l’opposizione, se davvero vuole candidarsi come seria alternativa al governo Meloni, deve elaborare un piano alternativo per il sud d’Italia. In assenza di una politica capace di affrontare la questione meridionale, dal tema del lavoro che non c’è all’eterno precariato e alla profonda crisi sociale ed economica, si continuerà a vegetare. Il tutto mentre ci prepariamo a una fase delicatissima e al rischio recessione per un Paese che affonda nella palude dell’immobilismo. Una stasi che favorisce l’enorme sperequazione, in crescita, tra i pochi ricchissimi e i tanti sempre più in difficoltà.

Per invertire la rotta serve un progetto concreto, a breve e medio termine, a favore di un Meridione da resuscitare contro il divario nord-sud. Le infrastrutture e i trasporti, la patrimoniale, il reddito di base universale, la valorizzazione delle Zes (Zone economiche speciali), la fiscalità di vantaggio per le imprese, una nuova burocrazia adeguata ai tempi, i poli tecnologici innovativi, gli scambi universitari internazionali nel segno del sapere, il turismo e la formazione per il lavoro a ogni livello. Si tratta di un programma vasto e necessario.

Quanto al progetto ponte sullo Stretto, tocca alle opposizioni dimostrare che un altro modello di sviluppo è possibile. “Rifare un’altra gara significa dire di no al ponte che serve a tutti. L’obiettivo è aprire il cantieri nel 2026”, ha dichiarato nel frattempo il ministro Matteo Salvini (fonte Ansa). Ma è un modo per eludere una delle questioni centrali: la mancata gara come peccato originale alla base dell’operazione.

Le forzature sull’operazione ponte e la destra refrattaria alle regole

Da parte sua, la Corte dei conti ha posto l’accento sulle carenze delle verifiche riguardo alle alternative al Ponte e all’interesse pubblico imperativo. E le modifiche apportate ai contratti originari risultano sostanziali. E avrebbero imposto la necessità di una nuova competizione concorrenziale. Inoltre, non è stata fornita “la documentazione necessaria per dimostrare che l’aggiornamento dei costi non avesse superato il limite del 50% previsto dalla stessa direttiva, al di sopra del quale una gara diventa obbligatoria”.

In sostanza, risultano numerosi i rilievi della Corte dei conti. E ce ne siamo già occupati. Soprattutto l’allarme Anac sui costi è rimasto inascoltato dal governo Meloni. Ma c’è un perché. Ed è legato alla natura di questa destra e di questo centrodestra alla guida del Paese. Una destra refrattaria alle regole e ai sistemi di controllo. Al bilanciamento dei poteri e ai meccanismi costituzionali e legislativi che regolano uno Stato.

Da qui le forzature sull’operazione ponte. E non solo. Ne riparleremo.

Corteo no ponte, foto Fb Cgil Messina.