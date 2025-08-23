Il Pd: “Il governo Schifani vuole privatizzare la sanità in Sicilia”

Ieri a Palazzo Zanca il deputato regionale Leanza e tutto il Partito democratico hanno ribadito: "No al progetto dell'attuale rete ospedaliera"

MESSINA – “Il centrodestra è diviso su tutto e trova cemento solo nel potere e nelle spartizioni delle poltrone. Ma la gestione del potere si sta incrinando in Sicilia. Il tema cruciale è quello della sanità. Noi ci opponiamo a una sanità modello Lombardia nel segno della privatizzazione. Difendiamo il sistema sanitario nazionale. E faremo battaglia sul progetto della nuova rete ospedaliera, con errori clamorosi rispetto al territorio”. Ieri il Partito democratico, a Palazzo Zanca, con la capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Chiara Braga, ha esposto le sue posizioni politiche a livello nazionale e regionale.

Incontro Pd a Palazzo Zanca

In particolare, il deputato all’Ars Calogero Leanza, in qualità di vicepresidente della VI commissione Salute, Servizi sociali e sanitari: “A settembre torneremo a discutere della situazione nei territori e io voglio capire bene se, a fronte di un taglio del pubblico, c’è un aumento del privato. Noi faremo le barricate contro il modello Lombardia e il sostegno alle assicurazioni private. Siamo contro la gestione della sanità da parte del governo Schifani e proponiamo un modello alternativo”.

Ieri si è parlato pure degli scandali e delle inchieste giudiziarie in ambito regionale. Per Leanza, “una priorità è accelerare nel segno delle strutture di comunità e della medicina del territorio soprattutto nelle aree disagiate. Da Patti a Milazzo, non mancano le situazioni critiche, con il trasferimento dei reparti da Milazzo a Barcellona. Vorremmo capire il senso di queste iniziative. Ci sono le condizioni per usufruire di risorse importanti, alcune legate al Covid, ma vanno utilizzate, con adeguati provvedimenti legislativi, per risolvere i problemi della gente”.

