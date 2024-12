“Il pedaggio Messina-Villafranca verrà sospeso” se partiranno i lavori per il ponte

Lo comunica la sottosegretaria Matilde Siracusano, che annuncia un emendamento di Forza Italia aprovato in commissione Bilancio

“Il pedaggio autostradale nella tratta della A20 da Messina a Villafranca Tirrena, e viceversa, verrà sospeso”. Ma solo se partiranno le operazioni legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Ad annunciarlo è la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia Matilde Siracusano, che spiega: “La commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato un emendamento presentato da Forza Italia, e riformulato dal governo, alla legge di bilancio che stanzia 5 milioni di euro per i mancati introiti del pagamento. E che autorizza la società Stretto di Messina a sottoscrivere un accordo con il Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) per la definizione della sospensione del pedaggio per tutta la durata dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto e delle opere connesse nella parte di autostrada ricadente interamente nel territorio di Messina, costituendone tangenziale di servizio alla città”.

“Lo stop al pedaggio un traguardo storico per i messinesi”

Per la sottosegretaria Siracusano, “è un traguardo storico che la comunità peloritana attendeva da decenni, una misura concreta per il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori della città di Messina. Ringrazio gli uffici tecnici del Mef e del Mit per la preziosa collaborazione, i ministri Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata, e l’onorevole Tommaso Calderone, che ha presentato la proposta, depositando l’emendamento alla manovra all’esame di Montecitorio. Una grande vittoria per il centrodestra e per Forza Italia, una grande vittoria per i messinesi”.

Su tema è da anni impegnato, anche con una raccolta di firme, il consigliere Mario Biancuzzo.

