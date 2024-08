“Il piano anticrisi idrica per rimediare al 25% d’acqua in meno”

Il sindaco di Messina, dal Coc, invita i citttadini a non sprecare "questa risorsa preziosa. Non dipende dalla nostra volontà la grave carenza"

MESSINA – Federico Basile comunica con i cittadini drettamente dal Coc, Centro operativo comunale. E lo fa per affrontare il tema caldo dell’emergenza acqua e del piano di distribuzione alternata per fronteggiare l’emergenza idrica. Così il sindaco di Messina: “Non è frutto di volontà non erogare l’acqua ma le nostre sorgenti sono diminuite. Abbiamo circa il 25 per cento d’acqua in meno che arriva in città. E la conformazione della nostrta rete idrica comporta che ci siano delle zone che soffrono di più. Il piano straordinario nasce proprio perché abbiamo individuato tutte le zone critiche. Data la carenza, l’invito è a non sprecare l’acqua”.

E ancora: “Più acqua, per più ore (dalle 5 alle 11, n.d.r.), per avere più pressione. Riempiremo i serbatoi e ci servirà pure per il giorno dopo che non la avremo”.

Questo il numero del Coc: 090-22866. E le autobotti, in questa settimana, dovrebbero arrivare a essere quattordici.

