Il ponte e UniMe, Limosani a Rossi: “Dobbiamo essere neutrali”

L'economista risponde al collega esponente del movimento degli universitari: "Dobbiamo offrire il nostro contributo a un'opera epocale"

MESSINA – Il dibattito sul ponte all’interno dell’Università di Messina. L’economista Michele Limosani risponde al suo collega di UniMe, il linguista Fabio Rossi. Quest’ultimo fa parte del movimento degli universitari contro la realizzazione della grande opera e ha partecipato al corteo di sabato. Replica ora Limosani: “Il professore Fabio Rossi, in una intervista, nei giorni scorsi ha affermato che circa 350 docenti della Università di Messina hanno ufficialmente aderito alla schiera di tutti coloro che sono contrari al Ponte. Anche non considerando il personale tecnico ammnistrativo, 350 su più di 1000 docenti significa che nemmeno il 30% degli accademici ha aderito a questa rete. Ma il punto non è questo. Rispetto tutti i cittadini che esprimono il no. Rispetto anche quelli del sì. Rispetto meno le categorie che, nella polis, immaginano di proporsi ex cathedra. Il no al Ponte è pienamente legittimo se non comprensibile. Pienamente legittimo è anche il sì. Nel mondo della ricerca non tutto quello che non piace non è utile. Anzi”.

Continua l’economista, componente del Senato accademico: “Ponte sì o Ponte no… L’Università di Messina, come qualunque Ateneo, a mio avviso non può che – partendo da una posizione neutrale – offrire un contributo, alto, altissimo, in ambito scientifico, economico, storico-geografico-politico, giuslavoristico, contrattualistico, di tecnica legislativa, di esperienza dottrinaria rispetto a un’opera la cui portata è epocale. La materia viva di ogni Ateneo è la ricerca. Pensiamo di volerci sottrarre? Il rischio è quello di smarrire il senso e la identità di una istituzione che andrebbe preservata a prescindere dalle posizioni ideologiche dei suoi docenti”.

