Il Ponte, il “Salva Contesse”, le opere preliminari: Basile parlerà dell’incontro con Stretto spa e Rfi

Il primo cittadino oggi pomeriggio in commissione per relazionare i consiglieri

MESSINA – Torna a riunirsi oggi alle ore 13.30 la commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta. E sarà un incontro importante visto che il sindaco Federico Basile relazionerà sui dialoghi avuti con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i vertici della società Stretto di Messina spa e di Rfi a Roma, nei giorni scorsi.

Tra i temi quello delle opere preliminari e compensative, ma anche il “Salva Contesse“, dopo la raccolta firme delle scorse settimane, con al centro i temi della stazione ferroviaria che dovrebbe sorgere nel villaggio, degli espropri e delle demolizioni.

