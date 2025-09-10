Ponte sullo Stretto, il nodo ferroviario resta a Contesse

Messina perde l'occasione di un passante ferroviario centrale

“Per il progetto di collegamento dei raccordi ferroviari del ponte alla linea esistente, sono state illustrate da Società Stretto di Messina le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione progettuale rispetto alle soluzioni precedenti. Rfi si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale relativo all’ultimo tratto tra la galleria Santa Cecilia e la linea esistente per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve”.

Arriva da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l’incontro col sindaco di Messina, Federico Basile, e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, la conferma che il nodo ferroviario, nell’ambito del progetto del Ponte sullo Stretto, resterà a Contesse.

Una conferma scontata, considerato lo stato di avanzamento del progetto e che qualunque modifica comporterebbe un allungamento dei tempi. Una conferma che parte da una delibera di Consiglio comunale nel 2010, che ha chiesto lo spostamento del nodo centrale da Maregrosso a Contesse, in periferia sud, mentre in centro città è prevista una semplice fermata sotterranea (Messina Europa), non collegata al tram, senza binari di precedenza e dedicati ai treni merci.

In attesa della presentazione del piano “per ridurre gli impatti su Contesse”, e oltre al problema espropri e demolizioni, per Messina resta persa l’occasione di realizzare un passante ferroviario centrale degno di nota.

Articoli correlati