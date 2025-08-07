Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra

Il giorno dopo il via libera Cipess, rimangono intatti i dubbi ambientali e sull'operazione di Meloni e Salvini. Incognite cantieri per Messina

di Marco Olivieri

MESSINA – Il giorno dopo il via libera Cipess al progetto definitivo sul ponte sullo Stretto. Da una parte l’esultanza dei pro ponte, con il ministro Matteo Salvini a festeggiare a Messina. Dall’altra, il coordinamento nopontesi si mobilita oggi alle 19, presso il presidio di Casa Cariddi, a Torre Faro, per “discutere e annunciare le nuove iniziative di contrasto all’opera. Lo Stretto di Messina non si tocca”.

Tra ricorsi, procedimenti per espropri e reclami in Europa sul piano ambientale, c’è chi insiste sull’aspetto dell’incertezza. La deputata M5S Daniela Morfino, capogruppo in commissione Ambiente, sintetizza un tema ripreso dai partiti contrari: “Nel progetto del Ponte prevalgono le incertezze, i rischi anche sul fronte ambientale, sismico, per non parlare dei costi. Dopo le centinaia di milioni già spesi, l’altra spada di Damocle che pende sull’Italia è l’approvazione delle penali nel caso in cui l’opera non venisse realizzata. In pratica, comunque vada, si pagherà. Mentre in tanti Comuni italiani le emergenze fioccano, dalla sanità alle infrastrutture, l’esecutivo sceglie di destinare risorse a un progetto figlio di una propaganda che fa acqua da tutte le parti”.

“Roulette russa sullo sviluppo del sud”, il corteo no ponte a Messina e il tema delle penali

E ancora: “Come riportato dal quotidiano Il Sole 24 ore, mancherebbero oltre 17 miliardi di euro per il completamento dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Ma figuriamoci se può interessare al centrodestra, ci mancherebbe, preferiscono continuare sulla strada delle incertezze con un’opera da 13,5 miliardi, piuttosto che dare risposte a territori che aspettano da troppo tempo”. E la parlamentare Stefania Marino parla di “roulette russa sullo sviluppo del Sud”.

Nel frattempo, l’Assemblea No Ponte ha annunciato un corteo a Messina, sabato 9 agosto da Piazza Cairoli. “I 14 miliardi dateli per ospedali e scuole”, è uno degli slogan. “Se partiranno i cantieri, li occuperemo pacificamente, nel segno della disobbedienza civile”, ha annunciato l’ex sindaco Renato Accorinti. In ogni caso, anche se tutti i dubbi dovessero essere fugati, sul piano ambientale in primis, l’avvio dei cantieri mette la città dello Stretto in una situazione d’incertezza che rischia di paralizzarla per molti anni. Non vorremmo essere nei panni del sindaco Federico Basile, tra lo sforzo per ottenere le opere compensative e una gestione inevitabilmente complicata sotto tutti i punti di vista.

Duro il commento delle associazioni Greenpeace, Lipu, Legambiente e Wwf Italia: “L’importante è dare il via ad un contratto che, con tutte queste incognite, stabilisce, nel caso di non realizzazione dell’opera, una

penale vicina ad 1,5 miliardi a favore del Consorzio Eurolink. Un consorzio che grazie ad una discutibile interpretazione normativa ha goduto di un affidamento senza gara poiché aveva vinto l’appalto nel

2005, quando il costo del Ponte era stimato in 3,8 miliardi euro. Trattandosi di finanze pubbliche, è evidente che le ripercussioni saranno sulle tasche degli italiani. Il Ponte è solo una questione

politica, come dimostrano peraltro i rapidi cambi di fronte che hanno caratterizzato il ministro Salvini, pochi anni fa contrario e oggi maggiore sponsor del Ponte”.

Le possibili alternative al ponte

Continuano le associazioni: “L’opera non ha nulla a che fare col sistema trasportistico. Una radicale revisione del sistema dell’attraversamento dinamico dello Stretto, con traghetti e aliscafi nuovi, a bassissimo impatto ambientale, magari appositamente progettatati sulle dimensioni dei

nuovi treni ad alta velocità (compresi quelli a due piani di nuova generazione non ancora operanti), con i punti di attracco ristrutturati e resi più efficienti, con nuovi collegamenti o col ripristino di alcuni dimessi (come quello diretto con l’aeroporto di Reggio Calabria), costerebbe un terzo del Ponte e garantirebbe una mobilità più flessibile e idonea alle esigenze del territorio e non solo”.

Altro aspetto non secondario: sono state esaminate fino in fondo le alternative prima di dire sì a un’opera così impattante per il territorio? L’operazione voluta dalla presidente Meloni e il vicepresidente Salvini era l’unica possibile? E con queste modalità? Ci ritorneremo. Sempre senza pregiudizi e facendo lo sforzo di capire, ascoltando le ragioni di tutti.

