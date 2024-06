Il prof comunica la bocciatura e lo studente lo manda all’ospedale

È successo all'istituto "Da Vinci" di Milazzo

MILAZZO – Una professoressa convoca i genitori di un alunno. Sono giorni di scrrutini, all’istituto “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, e viene comunicata la bocciatura del ragazzo. Dopo aver saputo della bocciatura, lo studente si precipita in un’aula e si scaglia contro un professore. Il docente finisce a terra dopo una testata e un pugno. Mentre il giovane scappa, viene chiamato il 118. E la dirigente scolastica Stefania Scolaro chiama pure la polizia.

Il professore è in ospedale per una serie di controlli e il provveditore Stello Vadalà sta attendendo una relazione su quanto è accaduto. Le indagini sono in corso.