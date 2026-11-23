L'istituto ha fatto il punto sulle misure in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne



MESSINA – L’importanza degli strumenti Inps e di fare rete con le altre realtà per combattere, insieme, la violenza sulle donne. È questo il tema affrontato oggi nella sede messinese dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Un momento importante di confronto con le associazioni impegnate quotidianamente in città e con cui rivolgersi alla cittadinanza per informare sulle misure possibili a sostegno di chi è vittima di violenza.

Minutoli: “Inps al fianco delle donne”

Il direttore provinciale di Inps Messina Gaetano Minutoli (nella foto con i funzionari Alberto Calarco e Domenica Stornante e con la presidente del Cirs Maria Celeste Celi) ha voluto rilanciare “l’impegno dell’ente nel sensibilizzare l’opinione pubblica per quello che è un problema culturale. Bisogna tenere l’attenzione alta su questo fenomeno di violenza. Non è facile uscire da questi ambiti di violenza e abusi. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne vogliamo intanto rilanciare l’iniziativa di Posto Occupato. Perché è un posto vuoto accanto a noi, ci riguarda da vicino e colpisce tante persone. Ma vogliamo anche riproporre lo sportello rosa come punto di ascolto importante per le donne. Ma ricordiamo anche che l’Inps eroga servizi e tutele importanti per accompagnare in questo periodo di uscita dagli abusi”.

Il reddito di libertà e il congedo indennizzato

E quali? Minutoli ha spiegato che spesso “le donne si chiedono se riusciranno ad avere un sostentamento o aiuto nel conciliare vita e lavoro in questa fase di uscita dagli abusi. È per questo che nasce il reddito di libertà, 530 euro al mese al massimo che vengono distribuiti in determinate condizioni per dare modo di creare indipendenza alle donne che stanno uscendo da queste fasi di difficoltà. Inoltre c’è il congedo indennizzato di 90 giorni, fruibile sia in giornate sia orario, che si può chiedere entro 3 anni dall’avvio di questi percorsi di protezione. Ricordiamoci che il reddito di libertà è cumulabile con assegno di inclusione o Naspi”.

Tra le altre misure, anche l’ospitalità nelle strutture sociali, con priorità a figlie e figli delle donne vittime di violenza. Il direttore ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto con le singole associazioni del territorio. Presenti Maria Andaloro per Posto Occupato, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, la presidente di Evaluna-Centro antiviolenza Concetta Restuccia, e Giulia Carmen Fasolo, presidente della Rete nazionale antiviolenza “Frida Khalo”.

Reddito di libertà: cos’è e chi può beneficiarne

Nella guida, il reddito di libertà è definito “una prestazione volta a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La donna sola o con figli, inserita in un

percorso di tutela, seguita dai Centri Antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e seguita dai servizi sociali, può richiedere un contributo economico fino a un massimo di 530 euro mensili, concesso in un’unica soluzione, per 12 mensilità. Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori ed è compatibile con altri strumenti di sostegno. La domanda di Reddito di Libertà può essere presentata dalle donne interessate direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato al Comune di riferimento”.

Nella domanda “deve essere attestata la condizione di bisogno straordinario o urgente, da parte del servizio sociale professionale di riferimento territoriale e il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, da parte del legale rappresentante del Centro Antiviolenza. Il Comune verifica la completezza della domanda e la invia all’INPS, utilizzando il servizio disponibile sul portale www.inps.it, secondo le modalità indicate nella Circolare INPS n.44 del 9 aprile 2026 che aggiorna le indicazioni operative già fornite con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54″.

Cirs ed Evaluna in prima linea

Durante la conferenza, è stato il Cirs a presentare i dati del lavoro congiunto portato avanti con Inps. La dottoressa Assunta D’Anna del Cirs ha spiegato che spesso le donne accolte in casa famiglia non hanno alcuna contezza degli aspetti burocratici e che il percorso è complesso, soprattutto all’inizio. “Alcune di loro – ha spiegato – non conoscono nemmeno i loro diritti. Nel 2026 abbiamo presentato 5 o 6 domande di reddito di libertà, ma sono tantissime le pratiche di altro tipo che abbiamo portato avanti, soprattutto la 104 per i bambini. Speriamo che diminuiscano, non che aumentino”.

Altre 16 richieste di reddito di libertà sono state presentate dal Centro antiviolenza. A testimonianza di un fenomeno, quello della violenza, ancora troppo diffuso e da combattere ogni giorno. E la dottoressa Restuccia di Evaluna – Centro antiviolenza ha ricordato della possibilità di attivazione del microcredito di libertà, somme restituibili a tasso zero e che permettono alle donne di sostenersi in spese quotidiane, che alla lunga rischiano di pesare. E infine è stato ricordato come il 1522, il numero antiviolenza e stalking, sia uno degli strumenti principali che le vittime possono utilizzare.