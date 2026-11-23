La decisione per la partita di mercoledì è stata presa dal prefetto di Catania

Il Prefetto di Catania, con ordinanza del 17 novembre 2026, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Messina. Il settore ospiti resterà chiuso. La misura riguarda la semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza, in programma mercoledì 25 novembre allo stadio “Aci e Galatea” di Acireale. Per questa gara i nostri tifosi non potranno essere presenti allo stadio. Il club biancoscudato si dice vicino ai suoi sostenitori e dispiaciuto per una decisione che toglie alla squadra il suo pubblico in una partita così importante, la società garantirà la diretta streaming dell’evento a pagamento, calcio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 25 novembre.