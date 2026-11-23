Per i consiglieri pro Basile "non si può accusare l'amministrazione di sottrarre i conti al controllo del Consiglio quando il rendiconto è già stato trasmesso". Controreplica: "Non siate il megafono della giunta"

MESSINA – Sul bilancio i consiglieri di maggioranza replicano al Gruppo Scurria. Ecco la nota: “Le dichiarazioni del gruppo Scurria Sindaco sulla situazione finanziaria del Comune sembrano voler anticipare conclusioni e alimentare dubbi prima ancora che il Consiglio comunale abbia completato il proprio percorso di approfondimento. È opportuno, pertanto, ristabilire alcuni elementi di chiarezza. Il rendiconto di gestione 2025 è stato già trasmesso a tutti i consiglieri comunali, che dispongono quindi della documentazione necessaria per prenderne visione e svolgere le proprie valutazioni. Il provvedimento sarà portato all’esame del Consiglio comunale e discusso in aula nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti dal Testo unico degli enti locali. Non corrisponde, dunque, al vero rappresentare una situazione nella quale il Consiglio sarebbe chiamato a deliberare senza poter conoscere i risultati della gestione precedente. Gli atti sono stati trasmessi e il confronto istituzionale avrà luogo nella sede deputata, con la possibilità per ogni consigliere di approfondire, chiedere chiarimenti e formulare le proprie osservazioni. Occorre fare chiarezza sul piano politico: non si può accusare l’amministrazione di sottrarre i conti al controllo del Consiglio quando il rendiconto è già stato trasmesso a tutti i consiglieri e sarà regolarmente discusso in aula. Non si può invocare la trasparenza e, contemporaneamente, anticipare giudizi senza attendere il confronto sugli atti ufficiali”.

“Il percorso di risanamento a Messina non può essere cancellato da letture parziali”

“Quanto alle variazioni di bilancio, è bene ricordare che rappresentano strumenti ordinari di gestione e adeguamento della programmazione finanziaria, previsti dalla normativa vigente. Il loro numero, preso isolatamente, non costituisce la dimostrazione di una gestione priva di equilibrio o di capacità programmatoria. Occorre valutarne contenuti, motivazioni, coperture finanziarie e finalità. Anche i dati relativi ai residui attivi, al Fondo crediti di dubbia esigibilità e alle anticipazioni di tesoreria devono essere letti nel loro complesso, attraverso un’analisi tecnica e contabile che tenga conto della storia finanziaria dell’ente, degli accantonamenti obbligatori e del percorso di risanamento intrapreso negli anni. Non si può, inoltre, prescindere dal contesto storico nel quale l’attuale amministrazione ha operato, ereditando una situazione finanziaria complessa, segnata da un disavanzo accumulato nelle precedenti gestioni, ben prima del 2018. Un percorso di risanamento che non può essere cancellato da letture parziali o da valutazioni costruite su singole voci contabili”, sostengono i consiglieri della maggioranza a sostegno della giunta Basile.

“La minoranza ha tutto il diritto di contestare, chiedere spiegazioni e proporre una lettura diversa dei numeri. È una prerogativa democratica che nessuno intende mettere in discussione. Ma altrettanto doveroso è riconoscere che il controllo si esercita attraverso gli strumenti istituzionali, lo studio dei documenti e il confronto nel merito, non attraverso ricostruzioni che rischiano di alimentare confusione tra i cittadini”, viene specificato.

“La maggioranza numerica in Consiglio comunale a cosa serve? A controllare l’amministrazione o a fare da scudo al sindaco?”

E arriva la controreplica del gruppo Scurria: ”Quindici variazioni in nove mesi, 530 milioni di residui attivi, 228 milioni di Fcde (Fondi crediti di dubbia esigibilità, n.d.r.) e il rendiconto 2025 ancora da approvare. Ma la maggioranza numerica in Consiglio non ha nulla da chiedere al sindaco? Dopo otto anni di governo, ancora la colpa è di quelli di prima? La maggioranza numerica in Consiglio comunale a cosa serve? A controllare l’amministrazione o a fare da scudo al sindaco? A pretendere spiegazioni sui conti pubblici o a confezionare comunicati contro l’opposizione? Le domande sono semplici e riguardano chi amministra Messina”.

“Non si può essere quelli di prima quando si devono giustificare i problemi e quelli di oggi quando si devono celebrare i risultati”

Questi i quesiti: “Perché il rendiconto 2025 è ancora in ritardo? Perché sono state necessarie quindici variazioni in nove mesi? Perché la capacità di riscossione dei tributi resta un problema? Come si spiegano circa 530 milioni di residui attivi e circa 228 milioni di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità? Quante risorse vengono assorbite dalla copertura del disavanzo, sottraendole ad altri interventi per la città? A queste domande la maggioranza non risponde. Preferisce ripetere la solita litania delle responsabilità ereditate. Ma sono passati otto anni! Otto anni durante i quali questa amministrazione ha governato, approvato bilanci e rivendicato i successi del Salva Messina. Non si può essere quelli di prima quando si devono giustificare i problemi e quelli di oggi quando si devono celebrare i risultati. Otto anni sono un tempo più che sufficiente per passare dalla gestione delle eredità alla responsabilità dei risultati. E allora una domanda politica va rivolta proprio ai consiglieri di maggioranza: avete intenzione di esercitare il vostro ruolo oppure ritenete che la fedeltà al sindaco venga prima del dovere di controllo? Il voto favorevole non può diventare una delega in bianco. Chi sostiene un’amministrazione ha anche il dovere di verificarne le scelte e pretenderne i risultati. Una maggioranza consiliare non è un ufficio stampa, non è un megafono della giunta e non può ridurre il proprio ruolo a quello di un difensore d’ufficio dell’amministrazione. Avete sbagliato interlocutore. Il vostro compito non è rispondere al posto del sindaco, ma pretendere da lui le risposte che i cittadini attendono”.

“Arriva a Messina il tempo dei rendiconti”

Comtinua il gruppo Scurria: “Noi le nostre verifiche le faremo. Il dossier sarà sottoposto al Collegio dei revisori, alla Corte dei conti e al ministero dell’Economia e delle Finanze. Saranno i documenti e gli organi competenti a fare chiarezza. Se il risanamento è stato realizzato, lo dimostrino i rendiconti. Se non lo è stato, abbiano il coraggio di dirlo. Dopo otto anni, il tempo delle giustificazioni è scaduto. È arrivato quello dei rendiconti. E quelli, purtroppo per qualcuno, non si approvano con gli applausi”

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