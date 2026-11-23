Siracusano: "Sono fiduciosa, in ogni decreto di fine anno c'è stato un capitolo dedicato alle baraccopoli di Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il risanamento sta cambiando Messina. In città ci sono decine di cantieri aperti fra demolizioni, ristrutturazioni di nuovi alloggi e realizzazione di nuovi parchi. Insomma le baraccopoli stanno pian piano scomparendo. Ma la strada è ancora lunga, si contano ancora circa un’ottantina di ambiti di risanamento. Per andare avanti nel suo lavoro, quindi, la Struttura commissariale ha bisogno del rinnovo dei poteri speciali e soprattutto di nuovi fondi.

Siracusano fiduciosa nel decreto Milleproroghe

Le rassicurazioni da Roma arrivano dalla sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano. “Sono fiduciosa che anche nel decreto Milleproroghe di quest’anno ci sia un capitolo dedicato alle baraccopoli di Messina”, dichiara l’onorevole. Del resto è stato così negli ultimi anni e proprio grazie a quelle proroghe il lavoro del sub commissario è andato avanti.

A dicembre il decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe viene emanato dal Consiglio dei ministri a fine anno per rinviare scadenza o prorogare termini appunto. Secondo la deputata di Forza Italia ci sarebbero tutte le condizioni affinché la legge speciale per il risanamento rientri nel decreto di dicembre 2026. “Spero di poter dare al più presto questa notizia a Messina e condividere con la mia città anche questo risultato”, conclude l’onorevole.

Altri 100 milioni per il Risanamento

Alla proroga dei poteri speciali si aggiungono i 60 milioni che dovrebbe stanziare il Governo nazionale, ai quali si sommano i 40 milioni già annunciati dal presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della sua ultima visita istituzionale a Messina. Complessivamente quindi si prospetta per la Struttura commissariale, diretta dall’ingegnere Santi Trovato, l’arrivo di altri 100 milioni. La stessa cifra con la quale nel 2021 venne avviato proprio il commissariamento a Messina.