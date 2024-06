Il sito di Scifì (Forza d’Agrò) alle Giornate Europee dell’Archeologia

Giovedì a Casalvecchio, invece, si inaugura il museo immersivo dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò

FORZA D’AGRO’ – Archeoclub Area Ionica Messina ha proposto quest’anno il sito archeologico di Scifì per partecipare alle Giornate Europee dell’Archeologia cui aderisce anche Archeoclub d’Italia e le sue sedi periferiche. Il presidente Filippo Brianni ha illustrato le caratteristiche del sito e le vicende che hanno portato alla sua scoperta da parte di Giuseppe Lombardo nell’ormai lontano 1987, nonché le evoluzioni degli scavi e la necessità che le indagini proseguono per accertare l’esatta natura degli imponenti resti finora ritrovati, di età principalmente romana ed in parte greca. Poi l’attenzione si è concentrata sulla tesi del prof. Lombardo circa la collocazione sulla riviera jonica della famosa scena del XII canto dell’Odissea del sacrilegio dei buoi del Dio Sole.

Le letture dei brani omerici sono stati eseguiti da Ketty Tamà e Agostina La Torre, mentre le nipoti del professore Lombardo, Giulia e Stefania Lombardo, hanno dato lettura della tesi contenuta nel libro “Scifì, da Omero ad oggi”. La presidente dell’Osservatorio dei Beni Culturali, Ninuccia Foti, ha auspicato che il testo di Lombardo sia oggetto di approfondimento nelle scuole.

Il 20 giugno si inaugura il museo immersivo a S. Pietro

La decima edizione di “Miti, poeti, sogni, pittori e santi nella Valle d’Agrò” avrà luogo giovedì 20 giugno. Sarà l’occasione, per l’inaugurazione del museo immersivo dei SS. Pietro e Paolo ‘Agrò, realizzato nei locali annessi all’Abbazia grazie alla sinergia tra Comune, Parco di Naxos ed Archeoclub e grazie soprattutto al coordinamento di Ketty Tamà (vice presidente di Archeoclub Area Ionica), che ne sarà la direttrice. L’evento inizierà alle 17.30 con un prologo di Carmela Gressini sulla “Scala Paradisi: una guida di imperturbabile modernità dalla biblioteca medievale dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò”. Subito dopo avrà luogo l’inaugurazione del museo che verrà illustrato da Ketty Tamà alla presenza del sindaco, Marco Saetti, della direttrice del Parco di Naxos Gabriella Tigano, del presidente di Archeoclub Area Jonica Filippo Brianni, della prof.ssa Marinella Arena, della Odd Agency e del sacerdote casalvetino, don Alessandro Malaponte.

Tra l’altro, sabato 22, Casalvecchio assisterà ad un’altra inaugurazione, quella della chiesa di S. Teodoro recentemente salvata e restaurata.