Il sogno del Messina Futsal si infrange in semifinale nella Final Four

In Coppa Italia la squadra giallorossa esce sconfitta contro la più quotata Formia, in rete tra i peloritani Saccone, Piccolo e Cruz Caropi

JESI – La splendida avventura del Messina Futsal nella Final Four di Coppa Italia di Serie A2 di calcio a 5 è terminata in semifinale contro il Formia, che si è imposto per 8 a 3 al “PalaTriccoli” di Jesi. Nonostante la sconfitta, maturata contro una rivale di alto livello, resta al Messina Futsal la grande soddisfazione di essere stato tra le quattro formazioni protagoniste della prestigiosa manifestazione Tricolore.

Messina Futsal – Formia 3-8

Laziali subito in vantaggio grazie al bolide al volo di Chilelli. I peloritani rimettono in parità la situazione in poco tempo: Damiano Saccone intercetta un passaggio di De Luca e indirizza la sfera sotto l’incrocio. Zullo va vicino al bersaglio grosso in due circostanze separate, ma la traversa e Daniele Dovara hanno idee diverse. Il nuovo vantaggio del Formia viene siglato da Lancellotti prima dell’intervallo.

In avvio di ripresa, prodigioso intervento di Tarenzi sul lanciato Juan Cruz Caropi, sulla ripartenza Lancellotti offre a Chilelli l’assist per il sinistro vincente. Bertinelli, servito da Schininà, firma il poker con l’aiuto del palo, Lancellotti col tacco infila il 5-1. Reazione di orgoglio dei giallorossi, che dimezzano le distanze con i gol di Nanni Piccolo e Cruz Caropi, ma la successiva realizzazione dello scatenato Chilelli chiude – di fatto – la contesa. Nel finale, la doppietta di Zullo rende troppo ampio il divario numerico tra le squadre.