Il Team Scaletta parte con una sconfitta in Serie B

La formazione jonica subisce il poker dal Canicattì, nei minuti iniziali anche un infortunio ad una sua tesserata

MESSINA – Il Team Scaletta tra le mura amiche cede il passo, alla prima gara della stagione, ad un corsaro Futsal Academy Canicattì. La compagine jonica, militante in Serie B femminile e allenata da coach Ivana Cernuto, non riesce ad incidere da subito nel match e rimane vittima dello shock iniziale portato dall’infortunio di Marchetta. La giovane calcettista rimane infatti vittima di un infortunio al gomito, che la costringerà ad abbandonare il parquet, e ad un’ingessatura ricevuta nell’immediatezza al Policlinico di Messina. Adesso per il Team Scaletta il primo turno di pausa del campionato portato dalla Coppa Italia, con il ritorno sul parquet fissato per domenica 27 alle ore 15:30 contro la Reggio Sporting Club in trasferta.

Team Scaletta – Canicattì 1-4

Il blackout che ne deriva, porta ad un doppio colpo inferto dalle ospiti che passano in vantaggio con Brusca, brava a vincere di forza un contrasto e poi beffare Arrigo in uscita. Raddoppio in rapida successione ad opera di Messina, brava a raccogliere una corta respinta ed insaccare il pallone alle spalle dell’estremo difensore di casa. Coach Cernuto cerca di risollevare la squadra gettando nella mischia Giorgianni, una delle poche note liete in casa biancoblú, che ci prova per ben tre volte ma trova davanti a sé prima un’attenta Giardin,a e poi il palo a dirle di no. Altro squillo dalle ospiti nella parte finale della prima frazione, con la solita Brusca, migliore del match, rapace a raccogliere uno schema da rimessa. Calabrese, riesce a rispondere immediatamente e ridare speranza alla squadra di casa sul tramonto del primo tempo.

Nella ripresa Team Scaletta che rompe gli indugi e ci prova rendendosi pericoloso con Pensabene, che chiude una triangolazione con Firrincieli, ma il suo tiro lambisce il palo. Resterà l’occasione più pericolosa per le ragazze di casa che ci provano anche con Cucinotta nella versione di portiere di movimento, che però non produce pericoli. Fianco aperto e porta sguarnita, Giardina brinda con il primo goal in carriera nel campionato nazionale insaccando direttamente dal rilancio, con il power play dello Scaletta impegnato nella metà campo offensiva. Nel finale di gara da registrare anche un palo interno colto da Firrincieli che sa di beffa e racconta molto della gara condotta dalla squadra di casa.

