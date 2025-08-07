Il Trinacria Theatre torna con “Battitu”: arte, memoria e ritmo nel cuore di Pezzolo

Da oggi e per tre giorni il villaggio sarà animato da arte, cultura e spettacoli

MESSINA – Pezzolo si prepara a tre giorni di festival grazie alla Trinacria Theatre Company. Nell’ambito del Trinacria Arts Festival, infatti, arriva “Battitu”, evento che dal 7 al 9 agosto animerà il borgo con arte e cultura, giochi e spettacoli. Pezzolo si trasformerà in un palcoscenico diffuso per riscoprire il “battito”, il ritmo della creazione, delle radici, della memoria e della comunità.

Lo spettacolo “Dina e Clarenza”

“Batittu” è un evento che intreccia arti visive, performance teatrali, musica e partecipazione attiva, per celebrare e riscoprire l’anima di un territorio antico ma sempre vivo. Diversi sono gli eventi in programma. Lo spettacolo principale è “Dina e Clarenza”, che ogni sera alle 21.30 porterà in scena le leggendarie figure messinesi. Diretto da Mariagrazia La Fauci e prodotto Trinacria Theatre Company, coinvolgerà gli ospiti della residenza artistica internazionale nel villaggio stesso, dando vita a un’opera corale e multiculturale.

Il programma

Poi c’è, ogni giorno dalle 17 in poi, “Cunzamu Fora”, un progetto di arte partecipativa a cura di Roberta Guarnera, Anna Viscuso e Michela Magazzù e in collaborazione con Foro G Gallery. All’esperienza del laboratorio creativo si aggiunge dalle 17.30 alle 19.30 “Intra”, ideato e curato da Michela Magazzù, un progetto di arte itinerante “che esplora il confine tra intimità e collettività, tra il dentro e il fuori, con uno sguardo profondamente contemporaneo e site-specific”.

Spazio anche alla musica con il NuEtnic-Intent Trio lungo il suggestivo Sentiero Bettaci. A fare da cornice, l’inaugurazione di un’opera realizzata dal Collettivo Corrente (è necessaria la prenotazione sui social). E poi il ritorno a Pezzolo del Tamburo Storico, che rievoca le tradizioni più profonde del borgo e riporta a casa dopo 124 anni lo strumento. Dal museo di Gesso sarà esposto dalla mattina del 7 agosto in chiesa. CI saranno anche le esibizioni di danza aerea a cura di Aurora Fly Dance, le visite al campanile della chiesa principale, i mercatini artigianali con illustratori e creativi locali e gli stand gastronomici.

📍 Info e aggiornamenti: www.trinacriatheatre.com

