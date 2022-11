Il Volley Letojanni in trasferta a Cinquefrondi per mantenere l'imbattibilità - Tempostretto

Per la capolista, ancora imbattuta in Serie B, un impegno oltre lo Stretto sabato pomeriggio

LETOJANNI – Dopo l’ottima prestazione e il successo riportato sabato scorso contro la Raffaele Lamezia per 3 a 1, che gli ha dato momentaneamente la testa della classifica, la Datterino Volley Letojanni viaggia domani alla volta di Cinquefrondi. Fischio di inizio fissato per le ore 18. Arbitreranno l’incontro Valeria Vitola e Gianguido Sposato.

La squadra letojannese, fino ad oggi imbattuta in questo campionato di Serie B, vuol dare seguito ai risultati sin qui ottenuti e varcherà lo Stretto per cercare di mantenere la posizione apicale e proseguire in questa sua cavalcata iniziale. Giovanni Chillemi, nell’immagine in evidenza, è un ex della sfida.

Mister Gianpietro Rigano in questa settimana ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo visto che alcuni atleti, a giro, sono stati colti dall’influenza stagionale e soltanto questa sera, nell’allenamento di rifinitura, potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione. Un incontro che riveste un’importanza fondamentale visto e considerato che se il Letojanni riuscisse ad ottenere un successo sul terreno calabro rimarrebbe in vetta alla classifica e con sole 3 giornate alla fine del girone di andata, con due incontri in casa ed uno fuori, potrebbe seriamente pensare alla prima posizione, utile per accedere nel mese di gennaio ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie B che ritorna quest’anno dopo due anni di blocco causa Covid.

L’avversario Cinquefrondi

Certamente, dall’altra parte troverà un avversario abbastanza ostico che vorrà sicuramente fare meglio e vendicare la sconfitta rimediata domenica scorsa a Bronte per 3 a 1 anche perché durante la settimana la società si è fatta sentire con i suoi atleti invitandoli ad avere un maggiore impegno negli allenamenti e a dare il massimo negli incontri in programma. Un avversario molto pericoloso anche perché tra le mura amiche ha sempre vinto sia con il Lamezia per 3 a 2 così come nella prima giornata di campionato con il Villafranca con il medesimo punteggio.

Una formazione che tra le mura amiche si fa rispettare puntando sul fattore campo, forte di un pubblico numeroso e caloroso che la segue. La Jolly Cinquefrondi, inoltre, può contare su atleti di comprovata esperienza e bravura, uno su tutti Domenico Laganà, uno dei migliori opposti della categoria che negli ultimi tre anni ha militato in Serie A3 facendo ottimi risultati con l’Omifer Palmi e che tra l’altro è un ex del Volley Letojanni avendo iniziato la sua carriera in riva allo Jonio dove ha conquistato la promozione dalla Serie C alla Serie B2 ed essendo uno dei migliori marcatori l’anno successivo nella B2, prima di trasferirsi in quel di Sorrento.

Ma oltre lui, che è sicuramente la punta di diamante, l’allenatore Franco Giglietta conta anche su altri elementi di qualità quali il palleggiatore Marco Pugliatti lo scorso anno in Serie A2 e l’anno prima in Serie A3 a Catania e il martello ricettore Dionisio Di Pasquale con grande esperienza in Serie B che ha sempre militato in squadre con grosse ambizioni. Assieme a loro un manipolo di giovani prodotti dal vivaio abbastanza interessanti che rendono la compagine calabra una squadra abbastanza scorbutica e difficile da affrontare soprattutto quando gioca tra le mura amiche.

