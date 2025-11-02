Imparare ad amarsi. Dieci suggerimenti per ritrovare il benessere interiore

La rubrica della psicoterapeuta Francesca Saccà. "Volersi bene è un atto di protezione"

di Francesca Saccà

Psicoterapeuta

Volersi bene non è unicamente una forma di cura per sé stessi, ma un vero e proprio atto di protezione.

Quando riconosciamo il nostro valore infatti non solo ci sentiamo meglio ma siamo anche in grado di tutelarci da relazioni tossiche e strutturare legami sani e costruttivi.

Nell’articolo di oggi esploreremo dieci suggerimenti pratici per imparare ad amarci e ritrovare il nostro prezioso equilibrio interiore.

1. Impara ad ascoltarti ogni giorno

Dedica del tempo ogni giorno per ascoltarti. Tenere un diario personale o ritagliarsi momenti di silenzio o meditazione possono aiutarti a comprendere meglio i tuoi pensieri e sentimenti permettendoti di individuare ciò che ti fa star bene e ciò su cui invece devi lavorare.



2. Coltiva la gratitudine

Prenditi il tempo per riconoscere e apprezzare le piccole cose della vita quotidiana. La gratitudine non solo ti aiuta a focalizzarti sugli aspetti positivi ma ti permette anche di trasformare la prospettiva attraverso cui guardi la vita, rendendoti più consapevole di aspetti positivi che ti riguardano e che troppo spesso dai per scontati.

3. Concediti momenti di relax

Impara a riconoscere l’importanza del riposo. Che si tratti di una passeggiata nel parco, di una lettura in un momento di tranquillità o di qualche minuto di meditazione, concederti del tempo per rilassarti è un atto d’amore verso te stesso.

4. Dedica tempo alle tue passioni

Investi tempo nelle attività che ti appassionano e che ti fanno sentire vivo. Coltivare hobby e interessi non solo arricchisce la tua vita, ma aiuta anche a riconnetterti con te stesso e a valorizzare le tue capacità.

5. Impara a dire di no

Stabilisci i tuoi limiti e non aver paura di rifiutare ciò che non ti fa stare bene. Dire di no quando necessario è un segno di rispetto verso te stesso e un modo efficace per evitare situazioni che potrebbero compromettere la tua serenità.



6. Circondati di persone positive

Le relazioni influenzano notevolmente il nostro benessere. Scegli di passare tempo con chi ti ispira e ti sostiene, evitando legami tossici che potrebbero minare la tua autostima e serenità.

7. Crea una routine di cura personale

Stabilisci una routine quotidiana che comprenda attività dedicate al tuo benessere: cura della pelle, esercizi di stretching, alimentazione sana, pause di riposo o anche una passeggiata. Sono piccoli gesti quotidiani che però possono fare una grande differenza nel processo di ricostruzione del tuo equilibrio personale.

8. Fai attività fisica regolare

L’attività fisica è un alleato importante per la tua salute mentale e fisica. Che si tratti di una passeggiata, una sessione in palestra o una lezione di yoga, muovere il corpo rilascia endorfine e migliora il tuo umore.

9. Impara a celebrare le tue qualità

Impara a celebrare le tue qualità, riconoscendo i tuoi talenti unici.

Quando valorizzi ciò che ti rende speciale, costruisci una maggiore autostima e sicurezza in te stesso.

Questo atteggiamento ti permette di affrontare le sfide quotidiane con fiducia e positività, creando un circolo virtuoso di amore e accettazione personale.

10. Cerca supporto quando necessario

Non esitare a cercare aiuto, sia attraverso il confronto con persone di fiducia o con professionisti. Parlare delle proprie emozioni e preoccupazioni è un segno di coraggio e un passo fondamentale per la tua crescita personale.

In conclusione ricorda che imparare ad amarsi è un viaggio interiore che richiede tempo, dedizione e pazienza e che ogni piccolo gesto d’amore e attenzione verso te stesso contribuisce a creare una base solida per una vita equilibrata e felice.

Articoli correlati