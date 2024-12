“In arrivo un secondo Sicilia Express, il treno natalizio low cost”

Dopo il successo del primo, l'assessore della Regione siciliana Aricò annuncia il bis in sinergia con le Ferrovie

“Il grande successo del Sicilia Express, che non ha precedenti anche secondo Ferrovie, ha confermato le nostre aspettative. Gli uffici dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, d’intesa con la presidenza della Regione siciliana, stanno lavorando in queste ore con i tecnici di Treni turistici italiani per organizzare un secondo convoglio che colleghi, nelle festività natalizie, Nord e Centro Italia con la Sicilia. I tempi dipendono dalle autorizzazioni legate a ragioni di sicurezza della circolazione ferroviaria”. Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

Il successo de treno low cost “natalizio”

Sono stati infatti venduti subito tutti i biglietti del treno low cost “natalizio” organizzato dalla Regione siciliana in collaborazione con Fs Treni turistici italiani. Cinquecento posti per l’andata e altrettanti per il ritorno. La vendita era cominciata oggi alle 15.

Entro il fine settimana il secondo treno

Aggiunge l’assessore: “Con il nuovo convoglio, soddisferemo le tante richieste di siciliani, e non soltanto, che desiderano raggiungere l’Isola. Entro il fine settimana ufficializzeremo il secondo treno. Tutti i dettagli con le date e le modalità per l’acquisto dei biglietti saranno comunicati subito dopo”.

Il percorso del primo Sicilia Express

Il primo treno di Sicilia Express partirà sabato 21 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 15:05. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Novara (16.12), Milano Porta Garibaldi (17.03), Parma (19.10), Modena (19.52), Bologna (20.21), Firenze S.M.N. (21.44), Arezzo (23.16), Roma Tiburtina (01.07) e Salerno (sosta tecnica con possibilità salita passeggeri).

Il convoglio varcherà quindi lo stretto di Messina a bordo della nave traghetto di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) per poi dividersi in due sezioni, una diretta a Palermo con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di C., Cefalù, Termini Imerese, Bagheria e arrivo a Palermo Centrale alle 13.35. La seconda per Siracusa, invece, effettuerà fermata per discesa passeggeri a Taormina/Giardini, Giarre – Riposto, Acireale, Catania C.le, Lentini, Augusta e arrivo a Siracusa alle 13.15.

Il ritorno, con l’esperienza “Epifania”, verso Milano e Torino, è in programma mercoledì 5 gennaio con partenza da Palermo/Siracusa prevista alle ore 15:20.





