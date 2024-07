In bilico a 200 metri di altezza, Jaan Roose fa le prove di attraversamento dello Stretto

Lo slackliner estone questo pomeriggio ha camminato per la prima volta sulla fettuccia che unisce i due piloni

Dopo alcuni rinvii a causa delle condizioni meteo non favorevoli, lo sportivo estone Jaan Roose è salito questo pomeriggio sulla slackline che collega i due piloni sullo Stretto. Si tratta della prova generale, con un cammino di circa 250 metri dal pilone di Santa Trada, sulla costa calabra, che precede il suo tentativo di entrare nella storia di questo sport estremo.

Roose proverà ad attraversare lo Stretto a piedi, in bilico su una fettuccia larga appena 1,9 cm e sospesa ad un’altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. L’impresa dello slackliner estone, sponsorizzata da Red Bull, sarà trasmessa in diretta televisiva sul Canale 20 di Mediaset e in live streaming sui siti di Tgcom24 e Sportmediaset.it.

