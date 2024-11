In ritardo l’abbonamento gratuito di Atm per gli studenti

Dopo due mesi dall'inizio della scuola, a Messina non è stato ancora attivato per le Superiori

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive una lettrice: “Vorrei segnalarvi che ad oggi, 5 novembre 2024, l’Atm non ha ancora attivato l’abbonamento gratuito per gli studenti delle scuole superiori. Studenti che sono costretti a pagare il biglietto per viaggiare e in certi casi, ignari del problema, ricevono pure le multe dei controllori. Qualche genitore, che è riuscito ad andare negli uffici al Palacultura, per avere notizie, si è sentito dire che non dipende da loro. Stessa cosa rispondono le segreterie scolastiche. Ovviamente tutti sanno che la scuola è iniziata nel mese di settembre”.

Atm: “L’azienda continua ad approvare le richieste che arrivano”

Abbiamo contattato Atm e ci è stato precisato che la procedura è la seguente: il Comune invia all’azienda l’elenco dei beneficiari degli abbonamenti e questa provvede a rilasciarli. In questo momento, tutte le richieste arrivate ad Atm sono state approvate. Quindi non dipende dalla partecipata se il servizio non è stato attivato. In ogni caso, l’azienda continua a dare il via libera alle domande, che ancora arrivano, e non si è fermata, fa sapere sempre Atm.

Un’attesa lunga due mesi

Facciamo dunque un appello, come Tempostretto, al Comune perché la situazione si sblocchi. E che non succeda più che gli studenti debbano aspettare così tanto tempo. In questo momento due mesi.