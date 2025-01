In Sicilia via ai saldi invernali: da oggi si parte in (quasi) tutta Italia

Tutto pronto anche a Messina per il primo weekend di promozioni

MESSINA – Partiranno oggi, 4 gennaio, per concludersi il prossimo 15 marzo i saldi invernali in quasi tutta Italia (fanno eccezione l’Alto Adige, che partirà l’8, e la Valle d’Aosta, dove si è già partiti il 2 gennaio). La Sicilia non fa eccezione e Messina nemmeno. Nei giorni scorsi numerosi negozi in ogni zona della città, soprattutto in centro, si sono attrezzati per affiggere gli adesivi sulle vetrine e c’è attesa per capire se la scontistica di gennaio riuscirà a dare una scossa al commercio cittadino.

Pochi giorni fa è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a spiegare che “i saldi rappresentano un’opportunità importante sia per i consumatori che per i commercianti, per i quali costituiscono uno strumento di rilancio del settore. La scelta di mantenere una data di partenza allineata con il resto del Paese garantisce competitività e attrattività per il nostro mercato. Invitiamo tutti i cittadini siciliani a vivere questo periodo con responsabilità e a prestare attenzione alla qualità dei prodotti”.