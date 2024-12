Incarichi dirigenziali all’Asp di Messina, c’è il nuovo regolamento

Accordo raggiunto tra azienda e sindacati. "Un punto di svolta organizzativo. Mancava dal 2004", dichiara il direttore generale Giuseppe Cuccì

MESSINA – Nuovo regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali presso l’Asp di Messina. “L’Azienda sanitaria provinciale di Messina comunica di aver raggiunto un importante accordo con i sindacati. Questo solo dopo poche settimane dall’accordo definito per il comparto. Il nuovo regolamento approvato è frutto di un confronto unanime con le parti sindacali, e rappresenta un punto di svolta significativo nel panorama organizzativo aziendale. È particolarmente rilevante considerare che gli ultimi incarichi dirigenziali risalivano al 2004, rendendo questo nuovo assetto un passaggio cruciale dopo quasi vent’anni. Soddisfatta tutta la direzione strategica dell’Azienda sanitaria”, si legge in una nota.

“L’intesa raggiunta – ha detto il direttore generale Giuseppe Cuccì – testimonia la volontà dell’azienda di rinnovare e razionalizzare la propria struttura dirigenziale, promuovendo criteri di trasparenza, merito e valorizzazione delle competenze professionali. Questo regolamento rappresenta un punto di svolta per la nostra organizzazione, definendo percorsi chiari di crescita professionale e responsabilizzazione. L’accordo consolida anche un modello di governance che punta sulla valorizzazione delle risorse umane e sulla qualità dei servizi sanitari. Abbiamo strutturato un sistema di incarichi che coniuga efficienza gestionale, sviluppo delle competenze e obiettivi strategici aziendali”.

“Un nuovo modello organizzativo – ha evidenziato il direttore amministrativo Giancarlo Niutta – che traduce concretamente i principi di trasparenza, meritocrazia e innovazione nel nostro sistema sanitario. Abbiamo raggiunto un accordo strategico che valorizza le competenze dei nostri dirigenti e rafforza la qualità organizzativa dell’azienda sanitaria. Il nuovo regolamento garantisce criteri trasparenti di selezione, valutazione e progressione per i nostri quadri dirigenziali, promuovendo meritocrazia e professionalità”.

“In un contesto di continua evoluzione del sistema sanitario, il nuovo regolamento garantisce – ha aggiunto il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi- maggiore flessibilità e capacità di adattamento. Siamo fiduciosi che questa intesa contribuirà a valorizzare le professionalità all’interno della nostra struttura, migliorando così la qualità dei servizi offerti. La collaborazione con i sindacati è cruciale per affrontare le sfide del settore sanitario, e questo accordo è un esempio di dialogo costruttivo”.