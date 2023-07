Incendio a Fontanarossa, studenti messinesi bloccati a Londra. Altri impossibilitati a partire - Tempostretto

L'aeroporto di Catania, secondo quanto comunicato dalla società di gestione rimarrà chiuso sino a mercoledì. Si cercano soluzioni alternative

MESSINA –Studenti messinesi bloccati a Londra ed altri colleghi della Città dello Stretto (che questa mattina si sarebbero dovuti imbarcare per il Regno Unito) rimasti a terra in Sicilia. L’incendio della scorsa notte all’aeroporto di Catania ha creato notevoli disagi anche tra i gruppi di studenti che si recano nei campus per approfondire lo studio linguistico. Non si sa ancora quando gli studenti messinesi che si trovano a Londra faranno rientro e quando quelli che sarebbero dovuti partire dalla città etnea potranno imbarcarsi e da dove. Fontanarossa rimarrà chiuso sino a mercoledì prossimo anche se si lavora già alacremente per rimettere i sicurezza l’aeroporto. Questa mattina un gruppo di studenti era partito in pullman da Messina alla volta dello scalo Fontanarossa, con tappa alla Villa comunale di Furci Siculo, dove altri allievi avrebbero dovuto prendere quell’autobus con destinazione Catania. Sarebbero dovuti ripartire alle 7, ma è giunta la notizia del prolungamento della chiusura dello scalo sino sino a mercoledì 19 luglio. In attesa di nuove informazioni, studenti e accompagnatori hanno fatto rientro a casa. Intanto la Regione – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò – in raccordo con la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha attivato un tavolo di coordinamento con Trenitalia, Ast e con le principali associazioni di categoria delle aziende di trasporto pubblico extraurbano. Così cerchiamo di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini e dei turisti, riducendo il disagio che in queste ore e nei prossimi giorni sono costretti ad affrontare”. Da oggi e fino al cessare dell’emergenza, saranno attivati collegamenti straordinari tra l’aeroporto di Catania e gli altri scali siciliani (Palermo, Comiso e Trapani) attraverso treni e autobus che offriranno il servizio di trasporto gratuito dei passeggeri, grazie alla disponibilità assicurata dai vari attori coinvolti.