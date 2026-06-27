 Incendio a Sant'Alessio lambisce l'acquedotto

Incendio a Sant’Alessio lambisce l’acquedotto

Redazione

Incendio a Sant’Alessio lambisce l’acquedotto

sabato 27 Giugno 2026 - 11:58

Grosso rogo sulla collina, si lavora per mantenere in sicurezza la condotta di Fiumefreddo

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Vigili del Fuoco a lavoro a Sant’Alessio Siculo dove un grosso rogo si è sviluppato sulla collina a ridosso del centro abitato. In pochi minuti, complici le elevate temperature, le fiamme hanno bruciato molto verde, generando una densa colonna di fumo bianco.

VdF a lavoro, acquedotto in sicurezza

Insieme ai pompieri, a lavoro gli agenti della Polizia locale e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area, in particolare perché le fiamme hanno lambito la zona dove passa la condotta idrica di Fiumefreddo. Non sembra, al momento, che possano esserci rischi per l’acquedotto.

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