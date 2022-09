Ieri mattina rallentamenti al traffico

Ieri mattina la squadra dei Vigili del fuoco di Sant’Agata Militello è intervenuta per l’incendio di un’autovettura all’interno della galleria Petraro, all’altezza di Gioiosa Marea.

Le auto in transito sono rimaste incolonnate per oltre un’ora tra gli svincoli di Brolo e Patti, prima dell’intervento che ha risolto la situazione. Non ci sono stati feriti ma solo rallentamenti al traffico.