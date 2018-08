Nizza. Scontro all'alba auto-vespa, 18enne di Fiumedinisi finisce in ospedale

NIZZA. Un 18enne di Fiumedinisi è rimasto seriamente ferito in seguito ad un incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 5 nella zona nord di Nizza, lungo la strada che conduce alla adiacente Provinciale.

Il giovane viaggiava a bordo di una Vespa 50 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda, alla cui guida vi era una giovane di Fiumedinisi, la quale si è subito fermata per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ammbulanza.

Il giovane ferito è stato trasportato al Policlinico di Messina. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Ha riportato un trauma cronico, abrasioni e qualche contusione.