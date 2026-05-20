Incidente sul lavoro a Rocca di Capri Leone, le condizioni dell’operaio

Il 40enne è in Rianimazione al Policlinico di Messina. Cosa si sa dell'incidente

Lotta tra la vita e la morte il quarantatreenne ricoverato dopo l’incidente sul lavoro avvenuto il 19 maggio a Rocca di Capri Leone. L’operaio è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina dove i medici della Rianimazione, viste le sue gravi condizioni, si sono riservati la prognosi in attesa di capire se il quadro si stabilizza per poterlo sottoporre ad intervento chirurgico.

In elisoccorso verso il Policlinico e il ricovero in Rianimazione

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri. La Procura di Patti ha ordinato il sequestro del cantiere e l’acquisizione della documentazione utile a ricostruire la catena della sicurezza sul lavoro. L’operaio di origini straniere era impiega nei lavori di ristrutturazione di uno stabile che si affaccia sulla Ss 113, poco lontano dall’ufficio postale, dove è stata posta una impalcatura di tre piani.

Incidente sul lavoro, com’è andata

I primi accertamenti parlano di una carrucola precipitata che lo ha colpito ma non è esclusa la caduta per altri motivi. Saranno ora gli accertamenti degli uomini del Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello a fare chiarezza, insieme al personale dell’Ispettorato sul lavoro.