Incidente sul lungomare di Santa Teresa, mercoledì i funerali di Clara Garigali

Nel pomeriggio la sua Limina si stringerà intorno ai figli per l'addio alla 80enne

Messina – Saranno celebrati mercoledì pomeriggio nella sua Limina i funerali di Clara Garigali, morta cinque giorni dopo l’incidente avvenuto sul lungomare di Santa Teresa di Riva. I suoi figli l’accompagneranno verso l’ultimo viaggio stretti nell’abbraccio dell’intera comunità liminese, dove la 80enne era conosciuta ed apprezzata da tutti.

L’autopsia

La data del funerale è stata ufficializzata dopo che il sostituto procuratore Maurizio Trifirò ha dato il via libera al dissequestro della salma e alla restituzione ai familiari. L’ok del magistrato è arrivato dopo che il dottore Fabrizio Vanaria ha avuto l’incarico di effettuare l’esame medico legale per conto della Procura. Alla perizia ha preso parte anche il dottore Nino Bondì come consulente di parte della famiglia della donna, assistita dagli avvocati Ernesto Marcianò e Antonio Miano.

Il PM titolare del caso vuole anche ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto quel 9 ottobre sul lungomare santateresino ed ha incaricato l’ingegnere Andreas Pirri di effettuare una perizia cinedinamica che stabilisca intanto a che velocità procedeva il 59enne alla guida della Golf che ha centrato Clara Garigali.

L’uomo sostiene di non aver visto arrivare la donna e che quella mattina non procedeva ad elevata velocità. Il conducente, difeso dall’avvocato Carmelo Vinci, parteciperà all’accertamento tecnico col proprio consulente, l’ingegnere Cucinotta, mentre l’ingegnere Santi Mangano parteciperà come ctu della famiglia Garigali.

Incidente mortale

Quando gli uomini del 118 sono arrivati, l’80enne era a terra priva di sensi con un profondo trauma cranico. Viste le condizioni gravissime, il personale dei soccorsi ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito Clara al Policlinico di Messina. Qui, dopo un delicato intervento neurochirurgico e cinque giorni e cinque notti tra la vita e la morte, la donna è stata dichiarata deceduta.

Donazione degli organi

I suoi figli hanno prestato il consenso all’espianto degli organi e adesso, prima dell’estrema unzione, potrà essere effettuato l’intervento che permetterà la donazione, consentendo così ad altre vite di ritrovare la speranza, grazie al gesto d’amore di Clara.