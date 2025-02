Incidente sul viale Europa, due giovani in ospedale

Ancora uno scontro fra moto e auto a Messina

MESSINA – Ennesimo scontro fra moto e auto. Nuovo incidente oggi pomeriggio a Messina, sul viale Europa, all’altezza di uno studio d’analisi, e dalle conseguenze serie. Due giovani, che erano a bordo della motocicletta, sono stati trasportati in ospedale ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Incidente sul viale Europa

Indagini in corso. Sul posto polizia e sezione infortunistica della polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina.

Ieri è morto, invece, il 98enne pedone investito sul viale Italia tre mesi fa. In generale, il 2024 ha visto registrare un aumento degli incidenti a Messina e nel territorio metropolitano.

Articoli correlati