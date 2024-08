Incidente sulla statale 113, due feriti trasportati a Messina

Impatto tra un'auto e un camion nella zona di Capo d'Orlando. Aggiornamenti Anas

Impatto tra un’auto e un camion sulla statale 113 a Capo d’Orlando. Uno scontro tra un’Audi A4 Station Wagon e un camion che procedeva sulla nazionale in direzione Messina. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio per contrada Marmoro, km 103. Il conducente della macchina e un passeggero sono stati estratti dall’auto e, a causa delle ferite, si è deciso per il trasporto in elisoccorso a Messina. Sono intervenuti sul posto polizia, vigili urbani, ambulanze e vigili del fuoco di Sant’Agata Militello.

Aggiornamento dell’Anas

L’Anas comunica che la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni a causa dell’incidente. Il traffico è stato deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ristabilire il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.