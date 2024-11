Incidente sull’autostrada Messina-Catania, due feriti

Le donne trasportate al Policlinico per gli accertamenti. La loro auto è uscita fuori strada poco prima di Tremestieri

Messina – Sono state ricoverate al Policlinico le due donne rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto stamane sull’autostrada A18, poco prima della barriera di Tremestieri.

L’incidente in autostrada

Le due non sono in pericolo di vita ma il 118 che le ha soccorse sul posto le ha trasportate in ospedale per accertamenti. L’utilitaria a bordo del quale viaggiavano in direzione Messina è sbandata all’altezza di Giampilieri, finendo fuori strada. Erano circa le 6 del mattino.

Lunghe code

Sul posto anche la sottosezione della Polizia Stradale di Giardini Naxos per i rilievi, che fanno pensare ad un incidente autonomo. Il traffico è tornato regolare dopo lunghe code.