Insegnante a 19 anni. Chi è Domenico Merlino, di Barcellona, già prof. di ruolo

Alessandra Serio

venerdì 14 Novembre 2025 - 19:27

Il giovane è in servizio a Schio, nel Veneto. Brillante studente di informatica, si è diplomato in soli 4 anni

Non è un record assoluto ma i precedenti si contano sulle dita di una mano. E comunque questo è il caso che inorgoglisce il messinese. Domenico Merlino, di Barcellona Pozzo di Gotto, è professore di ruolo a soli 19 anni.

Il giovane ha vinto le selezioni per la classe di concorso B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), riservata ai docenti tecnico-pratici. Come tanti ragazzi pronti a diventare expat in cerca di un futuro, Domenico ha partecipato per il Veneto, ottenendo punteggi altissimi: 92 alla prova scritta e 96 all’orale, arrivando secondo tra i 15 vincitori della sua classe in tutta la regione. Da oggi la sua scuola è l’istituto tecnico Pasini di Schio, in provincia di Vicenza, dove ha già preso servizio.

Il giovane docente ha iniziato la procedura di selezione quando aveva ancora 18 anni e l’ha conclusa con successo tre mesi dopo averne compiuti 19. Un risultato reso possibile anche grazie al suo percorso scolastico accelerato: Merlino, infatti, si è diplomato in soli quattro anni (con la votazione di 100) presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, indirizzo informatica.

