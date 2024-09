Isole ecologiche, nuovi orari dal 9 settembre: ecco quando saranno aperte

MESSINA – Messina servizi ha comunicato i nuovi orari in vigore dal 9 settembre per le isole ecologiche in tutta la città. Si parte dall’isola di Pistunina, in cui sarà possibile conferire rifiuti lunedì e mercoledì dalle 13 alle 19 e martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7 alle 13. Poi quella di Gravitelli, aperta da lunedì a sabato dalle 7 alle 13.

L’isola ecologica di Spartà, invece, sarà aperta martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18. Poi Tremonti: martedì, giovedì e sabato si potranno lasciare i rifiuti dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18. Infine, a Giampilieri sarà possibile conferire materiali martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13, mentre venerdì dalle 13 alle 19.