IV Quartiere di Messina, finalmente la proclamazione GLI ELETTI

Ecco i consiglieri. Conclusa la verifica delle 51 sezioni, è finalmente completo il quadro delle sette Municipalità post elezioni. Netta affermazione di Coletta come presidente

MESSINA – Finalmente la proclamazione del IV Quartiere dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Oggi pomeriggio, dopo la verifica dei giorni scorsi delle 51 sezioni, si è proceduto all’ultimo controllo e sono ufficiali gli eletti al Consiglio. Si completa il quadro delle sette Circoscrizioni. Nella IV Municipalità successo netto del neo eletto presidente Renato Coletta (la sua proclamazione è avvenuta il 22 giugno), di Sud chiama Nord, con il 49 per cento e 9732 voti, seguito da Nicola Cucinotta (centrodestra) con 5616 preferenze e Santino Cannavò (centrosinistra) con 4769 voti. La coalizione di ScN 8576 voti e il 50,21%, con 5 seggi assegnati. Il 28,96% la coalizione di centrodestra, con due seggi. Il 20,83% il centrosinistra, con due seggi.

La nuova IV Municipalità

Si sono concluse alle 16, al seggio numero 1 di Palazzo Zanca, le operazioni di verifica delle 51 sezioni della IV municipalità. Vengono proclamati dal dottore Armaleo per Sud chiama Nord e liste collegate 5 consiglieri: Gianpaolo Bicchieri per la lista Basile Sindaco di Messina (159 voti); Santina Manganaro (347 voti) e Daniele Caliri (345 voti) di Sud chiama Nord; Nicola Lauro di Liberi e Forti (447 voti); Stefano Fabio per Messina Protagonista (339 voti).

Centrosinistra: 2 seggi a Gabriele Ferrante del Movimento 5 Stelle (403 voti, unico eletto del M5S a questa tornata elettorale) ed Emanuele Carlo del Partito democratico (465 voti, coordinatore dell’Udu, Unione degli studenti di Messina).

Centrodestra: 2 seggi a Francesco Melita candidato nella lista Nicola Cucinotta Presidente (482 voti), che è il candidato più votato in assoluto della IV Municipalità, e Nicola Cucinotta (primo dei presidenti non eletti).

Resta fuori Gianmarco Luzza, lista Fratelli d’Italia, nonostante i 460 voti a suo favore.

Sei su sette Circoscrizioni a Sud chiama Nord

In generale, l’eccezione è Davide Siracusano al II Quartiere. Unico eletto tra i presidenti uscenti e del centrodestra. Coalizione che avrà anche la maggioranza in Consiglio: altra eccezione. Per il resto, sei presidenti dei Quartieri su sette vanno a Sud chiama Nord.

Ecco i presidenti: Vincenzo Messina (I Circoscrizione), Davide Siracusano (II Circoscrizione), Natale Cucè (III Circoscrizione), Renato Coletta (IV Circoscrizione), Beatrice Belfiore (V Circoscrizione), Sacha Cardile (VI Circoscrizione) e Ninni Caprì (VII Circoscrizione).

Nelle foto Renato Coletta e Federico Basile; Coletta con alcuni consiglieri eletti: Ferrante, Fabio, Bicchieri e Manganaro; i sei presidenti di ScN eletti e il presidente Siracusano della II Municipalità.