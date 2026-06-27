 IV Quartiere di Messina, finalmente la proclamazione GLI ELETTI

IV Quartiere di Messina, finalmente la proclamazione GLI ELETTI

Marco Olivieri

IV Quartiere di Messina, finalmente la proclamazione GLI ELETTI

sabato 27 Giugno 2026 - 16:38

Ecco i consiglieri. Conclusa la verifica delle 51 sezioni, è finalmente completo il quadro delle sette Municipalità post elezioni. Netta affermazione di Coletta come presidente

MESSINA – Finalmente la proclamazione del IV Quartiere dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Oggi pomeriggio, dopo la verifica dei giorni scorsi delle 51 sezioni, si è proceduto all’ultimo controllo e sono ufficiali gli eletti al Consiglio. Si completa il quadro delle sette Circoscrizioni. Nella IV Municipalità successo netto del neo eletto presidente Renato Coletta (la sua proclamazione è avvenuta il 22 giugno), di Sud chiama Nord, con il 49 per cento e 9732 voti, seguito da Nicola Cucinotta (centrodestra) con 5616 preferenze e Santino Cannavò (centrosinistra) con 4769 voti. La coalizione di ScN 8576 voti e il 50,21%, con 5 seggi assegnati. Il 28,96% la coalizione di centrodestra, con due seggi. Il 20,83% il centrosinistra, con due seggi. 

Ferrante Fabio Coletta Bicchieri e Manganaro

La nuova IV Municipalità

Si sono concluse alle 16, al seggio numero 1 di Palazzo Zanca, le operazioni di verifica delle 51 sezioni della IV municipalità. Vengono proclamati dal dottore Armaleo per Sud chiama Nord e liste collegate 5 consiglieri: Gianpaolo Bicchieri per la lista Basile Sindaco di Messina (159 voti); Santina Manganaro (347 voti) e Daniele Caliri (345 voti) di Sud chiama Nord; Nicola Lauro di Liberi e Forti (447 voti); Stefano Fabio per Messina Protagonista (339 voti).

Centrosinistra: 2 seggi a Gabriele Ferrante del Movimento 5 Stelle (403 voti, unico eletto del M5S a questa tornata elettorale) ed Emanuele Carlo del Partito democratico (465 voti, coordinatore dell’Udu, Unione degli studenti di Messina).

Centrodestra: 2 seggi a Francesco Melita candidato nella lista Nicola Cucinotta Presidente (482 voti), che è il candidato più votato in assoluto della IV Municipalità, e Nicola Cucinotta (primo dei presidenti non eletti).

Resta fuori Gianmarco Luzza, lista Fratelli d’Italia, nonostante i 460 voti a suo favore.

Sei su sette Circoscrizioni a Sud chiama Nord

In generale, l’eccezione è Davide Siracusano al II Quartiere. Unico eletto tra i presidenti uscenti e del centrodestra. Coalizione che avrà anche la maggioranza in Consiglio: altra eccezione. Per il resto, sei presidenti dei Quartieri su sette vanno a Sud chiama Nord.

Ecco i presidenti: Vincenzo Messina (I Circoscrizione), Davide Siracusano (II Circoscrizione), Natale Cucè (III Circoscrizione), Renato Coletta (IV Circoscrizione), Beatrice Belfiore (V Circoscrizione), Sacha Cardile (VI Circoscrizione) e Ninni Caprì (VII Circoscrizione).

Candidati presidenti Quartieri per Sud chiama Nord
Davide Siracusano

Nelle foto Renato Coletta e Federico Basile; Coletta con alcuni consiglieri eletti: Ferrante, Fabio, Bicchieri e Manganaro; i sei presidenti di ScN eletti e il presidente Siracusano della II Municipalità.

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