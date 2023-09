Jaxon Geronimo Collier Broms sbarca in Sicilia. Giocherà per la Peppino Cocuzza e Basket Milazzo - Tempostretto

La Peppino Cocuzza e Basket Milazzo ufficializzano Jaxon Geronimo Collier Broms, centro-ala grande di 203 cm, classe 2002

SAN FILIPPO DEL MELA – Le società Peppino Cocuzza 1947 e Basket Milazzo svelano un autentico colpo che va ad impreziosire il proprio organico per la prossima stagione. Si tratta di Jaxon Geronimo Collier Broms. Nato a Wareham, Massachusetts (USA), ma cresciuto cestisticamente in Svezia, nel settore giovanile di RIG Mark, Jaxon è un centro-ala grande di 203 cm, classe 2002.

Nonostante la sua giovane età, Jaxon ha già accumulato un bagaglio di esperienze internazionali notevoli. Ha indossato con orgoglio la canotta della nazionale giovanile svedese nei campionati europei under 16 nel 2018 e under 18 nel 2019, dimostrando il suo talento in campo internazionale.

Jaxon Geronimo Collier Broms, centro-ala grande di 203 cm, classe 2002

Nel campionato Superettan, la seconda serie svedese, ha difeso i colori di RIG Mark, dimostrando di essere una promessa. Il suo talento ha trovato giusto sviluppo in un contesto di crescita, anche grazie al confronto con il gioco europeo. La sua passione per il basket lo ha portato in Italia nella stagione 2022-23; qui ha indossato la maglia della Dierre Reggio Calabria in serie C-Gold.

Nella scorsa stagione, Jaxon ha stupito tutti con le sue prestazioni eccezionali. Ha registrato una media impressionante di 11.0 punti e 10.3 rimbalzi a partita, dimostrando di essere uno dei migliori lunghi del campionato italiano. La sua presenza in campo è diventata una garanzia di successo per la squadra e i tifosi aspettano di poterlo vedere brillare ancora. Jaxon Geronimo Collier Broms è sicuramente un nome che continuerà a risuonare nell’arena del basket. Secondo gli addetti ai lavori potrà crescere ancora, facendo parlare di sé. C’è attesa per capire dove realmente il suo talento lo condurrà in futuro.

Articoli correlati