 Jsl Brolo, il primo weekend in campo vede i verdefluo sconfitti

Jsl Brolo, il primo weekend in campo vede i verdefluo sconfitti

Simone Milioti

Jsl Brolo, il primo weekend in campo vede i verdefluo sconfitti

mercoledì 07 Ottobre 2026 - 10:27

Le magie di Cipriano e Reale non bastano contro l'Orlandina in Promzione, sconfitte anche la Jsl Women e l'Under15

Le squadre della Junior Sport Lab Brolo non sono riuscite a sovvertire i pronostici della vigilia nelle partite dello scorso weekend. La 2^ giornata del campionato di Promozione ha proposto un’appassionante match sul sintetico del “Comunale”, dove l’Orlandina si è imposta per 4 a 2. I verdefluo hanno lottato con grinta su ogni pallone, realizzando due gol di pregevole fattura: estremamente precisa la punizione con la quale Cipriano ha sbloccato il punteggio, spettacolare pure la rete di Reale con la sfera indirizzata sotto l’incrocio. Domenica 11 ottobre, la formazione allenata da Marco Palmeri renderà visita al Sicilia Football Club, galvanizzato dal successo (2-0) conquistato sul campo del Comprensorio del Tindari. 

Femminile. La compagine guidata in panchina da Carmelo Emanuele è stata superata in casa per 4-0 dalla “corazzata” Aluntina nella gara d’andata del turno di apertura della Coppa Italia regionale. Le ragazze brolesi non hanno lesinato energie contro un avversario che ha confermato subito la propria forza. La LND Sicilia ha reso noto, intanto, il calendario del torneo di Eccellenza, che scatterà il 24 ottobre con la gara interna contro il Trapani, poi l’1 novembre sfida in trasferta a Palermo. La regular season terminerà il 13 marzo 2027 (“giro di boa” il 20 dicembre prima della lunga pausa invernale).   

Giovanile. Sconfitta (4-0) anche l’Under 15 dal Messana Riviera sul terreno dei “Rogazionisti” a Messina, dove i peloritani si sono dimostrati molto freddi nel trasformare in reti le occasioni avute. Turno di riposo, infine, per l’Under 17, che all’esordio si era imposta sul Milazzo.  

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