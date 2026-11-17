Il pari in Promozione, dove è stato annunciato un nuovo innesto, e le vittorie tra femminile, giovanile e futsal

Tre vittorie ed un pareggio per la Jsl Brolo nelle ultime partite in programma. La squadra maggiore maschile ha impattato (1-1) sul campo della Tirrenica FC nella 10^ giornata del campionato di Promozione, allungando, così, a tre gare la striscia di risultati utili consecutivi.

La prima squadra in Promozione

La formazione di mister Marco Palmeri passa in vantaggio al 26′ grazie al centro di Cristian Reale. Nella ripresa, i padroni di casa riequilibrano la situazione. La gara si complica per gli ospiti all’80’, quando Cipriano viene espulso per doppia ammonizione. Nonostante l’uomo in meno, la JSL riesce a difendere il risultato e a portare a casa un punto prezioso. Sabato 21 novembre è in calendario il match interno contro la Pro Mende.

La società ha annunciato, intanto, l’arrivo di Nestor Carabali, difensore colombiano classe 2000, che porta in dote anche esperienze maturate nel calcio internazionale. Un innesto destinato ad ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico. “Sono felice di essere a Brolo, si tratta di una bella opportunità per me – dichiara Carabali -. Ci attende un percorso importante ed è proprio per questo motivo che sono entusiasta. Siamo una compagine giovane, ma con tanta voglia di fare le cose per bene”.

Le altre realtà della Jsl Brolo

Settore giovanile. Continua a vincere e convincere l’Under 19, che ha superato in trasferta la Polisportiva Rocca per 3 a 0. Affermazione maturata nonostante gli ultimi trenta minuti disputati in inferiorità numerica. Sugli scudi Matteo Bruno, due volte a bersaglio, mentre l’altra realizzazione porta la firma di Samuele Bonfiglio.

Femminile. Successo esterno pure per la JSL Women U17 a Mascalucia, ottenuto al termine di una gara ricca di emozioni. Le ragazze guidate da mister Carmelo Emanuele vanno sotto di due reti, ma reagiscono con determinazione, riuscendo a ristabilire la parità già all’intervallo. Nella ripresa, la JSL cambia marcia, concretizza le numerose occasioni create e mette a segno altri sei gol. Protagoniste Noreia Carlino e Ginevra Lupica, entrambe autrici di doppiette. A completare il tabellino delle marcatrici: Aurora Cambria, Mirjana Donato, Arbana Curaj e Noemi Catania.

Futsal. Primo brindisi verdefluo, infine, nel torneo di Serie D provinciale di futsal. La JSL ha battuto (11-4) la Torrenovese; da segnalare, in particolare, i sei sigilli di Palmeri.