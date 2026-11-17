I risultati delle sette messinesi impegnate nella 5ª giornata di pallavolo nei campionati di Serie B nazionale con le classifiche aggiornate

Il Messina Volley torna con una vittoria dalla trasferta di Pizzo contro la Lory Pizzo. Nella 5ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, le ragazze dirette da Marcela Nielsen vanno avanti nei primi due set, subiscono il ritorno delle atlete di coach Davide Monopoli, per poi aggiudicarsi due punti importanti nel quinto set (23-25 14-25 25-16 25-20 11-15). Nello stesso campionato sconfitta in casa del Gela la Futura Volley che non conquista punti (25-16 25-14 22-25 28-26), mentre successo dell’Amando Ionica in trasferta col Volley Palermo (26-28 26-24 22-25 24-26) in una sfida lottatissima e mantiene la vetta della classifica.

Nel girone H di serie B maschile riposava la Sicily Bvs, mentre Letojanni ha perso in casa della Volo Palermo (25-16 25-20 25-22) e Jonica Volley ha superato per tre set a uno Cosenza (30-28 25-18 22-25 25-15). In B 1 femminile l’Orlandina ha preso i tre punti contro Teramo, risultato finale 25-14 25-16 25-19.

Pizzo – Messina Volley 2-3

Primo parziale con le locali avanti per 4-0 con Alessia Marcello e Anna Salimbeni. Il Messina Volley reagisce e, dopo un batti e ribatti trova il pari (10-10). Si viaggia punto a punto con il muro di Rebecca La Spadara a piazzare il doppio vantaggio ospite (19-21). Monopoli chiama la pausa e Nielsen firma il +3 e set-point (19-23), inducendo il tecnico di casa al secondo discrezionale. Marcello ne annulla due (23-24) ed è adesso la panchina di casa a chiedere la pausa. Al rientro Marta Radicella chiude il parziale a favore del Messina Volley.

Barbora Basile e Nielsen aprono il secondo con il +3 (1-4) per le peloritane. Monopoli va subito in time-out, ma la musica non cambia e il Messina Volley vola a +8 (1-9) con Nielsen, Basile e La Spada. Sul 13-4 ospite, la squadra calabrese usufruisce del suo secondo parziale con Radicella e Nielsen a firmare il +11 (4-15). Basile e Claudia Puglisi timbrano il +13 (10-23). Le locali tornano a -10 (14-24), annullando 3 set point. Il punto di Puglisi chiude il parziale a favore del Messina Volley.

Any Milano, Alessandra Lopez Y Royo e Marcello aprono il terzo (+4; 5-1) in favore delle calabresi. Il pallonetto all’indietro di Milly Apruti materializza il pareggio per il Messina Volley (7-7), ma le locali tornano a +3 (10-7) con Milano. Si viaggia più o meno con questo elastico fra le due squadre con il muro di Lopez Y Royo a piazzare il +5 (16-11). Il Messina Volley chiama la pausa, che però non sortisce gli effetti desiderati visto che il Lory Pizzo vola a +8 (19-11) con Lopez Y Royo, Federica Santaguida e Marcello. Puglisi riporta le ospiti a -5 (20-15), ma la squadra di casa realizza il break decisivo che gli consente di accorciare il computo dei set (25-16).

Quarto con le calabresi ancora avanti (+3; 4-1) trascinate da Milano. Tre spunti di Nielsen rappresentano il pari (7-7) e sull’11-11 Monopoli va in time-out. Lauretta Okoma e Salimbeni allungano per le padrone di casa (+3; 15-12) con le peloritane in pausa. Okoma firma il +5 (20-15) e la stessa centrale realizza il set-point (+6; 24-18). Il Messina Volley ne annulla due, ma sempre il centrale di casa trascina la partita al tie-break (25-20).

Quinto parziale punto a punto con la palla a terra di Nielsen a determinare il cambio campo (7-8). Time-out per il Lory Pizzo e vantaggio ospite con Basile e Nielsen (+3; 9-12). Secondo discrezionale per la squadra di casa che accorcia a -1 (11-13). Puglisi e Radicella concretizzano il match-point, con l’ace di Basile a materializzarlo (11-15).

Le parole di coach Nielsen dopo il successo: “Facciamo fatica a rimanere concentrate – commenta coach Nielsen a fine gara – e lucide soprattutto nei momenti di difficoltà e li trasciniamo fino a fine set. Stiamo lavorando per correggere queste situazioni. Rispetto alle prime partite le ragazze stanno prendendo fiducia, stanno iniziando a prendere le loro responsabilità e capire le loro capacità, soprattutto chi ha giocato sempre in serie C e dunque ci stiamo adattando a una categoria più veloce e con altezze diverse”.

Classifica Serie B maschile girone H

Ciclope Volley 14 Volo Palermo 11 Jonica Volley 11 Papiro Fiumefreddo 10 Sciacca 9 Aquila Bronte 8 Sicily Bvs 7 Letojanni 6 Giarratana 6 Milani Cosenza 3 Gela 3 Cus Unical 2 Gibellina 0

Classifica B1 femminile girone D

Forlì 14

Bisceglie 13

Volleyro Roma 13

Roma Volley 11

Orlandina 11

Futura Teramo 7

Nardò Lecce 7

Farmitalia Catania 6

Santa Lucia Roma 6

Jesi 5

Modica 4

Cesena 4

Riccione 4

Isernia 0

Classifica B2 femminile girone L

Melilli 15

Amando Ionica 15

Alus Catania 12

Braciera Palermo 10

Futura Santa Teresa 9

Città di Gela 9

Terrasini 8

Volley Palermo 7

Lory Vibo Valentia 6

Messina Volley 4

Teams Catania 3

Reggio Calabria 3

Metauria Gioia Tauro 3

Ciclope Bronte 1