I risultati delle messinesi nella quarta giornata dei massimi campionati regionali e le classifiche aggiornate

Fine settimana senza sorrisi in casa della Team Volley Messina con la prima squadra maschile Team Ambiente & Sicurezza Messina impegnata in Serie C in un derby contro la Volley ’96 Milazzo che subisce il primo ko stagionale. Nello stesso girone Spadafora prende i tre punti in casa dell’Erice Entello e Barcellona tra le mura amiche sconfigge Terrasini. Le messinesi restano comunque protagoniste occupando le prime posizioni nel girone A.

In Serie C femminile si conferma fortino il PalaCiantro con la Nino Romano che supera Liberamente Acicatena, successo del Barcellona in casa della formazione di Giardini Naxos, mentre Letojanni cade sul campo del Volley Acicatena. Altro derby tra messinesi in scena a Milazzo dove la Volley ’96 supera l’Orladina senza concedere set.

In Serie D femminile derby al PalaRescifina, palestra annessa, tra Team Volley e Unime le ospiti passano in tre set. Anche l’altra capolista Torregrotta vince in esterna contro Peloro, successo esterno anche per Sicily Bvs a Lipari. Festeggiano in casa Sant’Agata contro Libertas e Oliveri, nell’unica sfida dove non arriva la vittoria piena, contro Nizza.

Il racconto delle partite della Team Volley Messina

Le prime a scendere in campo le ragazze di coach Di Mauro che opta per un sestetto con Santoro-Flora Frigione sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda spazio a capitan Lo Nostro e Giada Pino, al centro iniziano Baldaro e Maggiari con Fulci libero. Nel corso dei tre set giocati spazio a tutte le atlete a disposizione con nel terzo parziale quattro under in campo da subito: Nicole Consolo in regia, Eleonora Pino opposta, Martina Curinga e Chiara Laganà schiacciatrici, centrali Francesca Frigione e Maggiari con Savarese libero.

La partita vede l’Unime gestire meglio i finali in tutti i parziali. Nel primo set da sotto 7-11 le biancorosse hanno la forza di reagire operando il sorpasso sul 15-14, subito dopo però le universitarie riprendono il largo e chiudono 20-25. Nel secondo parziale è la Team Volley che inizia col piede sull’acceleratore costringendo sul 5-1 al time out le ospiti, capitan Lo Nostro e compagne restano in vantaggio fino al 15-14 quando subiscono sei punti consecutivi che pregiudicano il set chiudo per 17-25. Nel terzo parziale prova la fuga l’Unime che scappa 6-12, col cambio sulla diagonale che vede rientrare Santoro e Flora Frigione coach Di Mauro prova a scuotere la squadra che soltanto quando deve fronteggiare match point contro dal 17-24 riesce a trovare cinque punti consecutivi che rendono meno amaro il finale sul 22-25. Queste le parole di coach Giovanni Di Mauro al termine della partita: “Con la società abbiamo scelto questo progetto di dare spazio alle giovani, resta il rammarico perché credo la squadra possa dare di più di quello che si è visto oggi. Abbiamo momenti di esaltazioni e momenti di calo, non riusciamo a tenere bene in difesa e sbagliamo troppi servizi. L’ossatura della nostra squadra è fatta di gente che ha esperienza e devono aiutare le giovani a crescere. Purtroppo oggi non ho visto la stessa squadra che ho visto nella prima giornata di campionato, dobbiamo lavorare tanto e gestire meglio alcuni aspetti. Lottiamo, ma quando subiamo punti consecutivi non riusciamo a reagire come vorrebbe lo staff tecnico”.

In quel di Milazzo la Team Ambiente & Sicurezza Messina perde i primi set della sua stagione e anche la prima partita in Serie C dopo tre vittorie consecutive piene. In campo nel derby contro la Volley ’96 lo staff tecnico schiera Grimaldi-Barbera sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda De Francesco e Caravello, centrali Mihiran e Rizzo con capitan Germanà libero. I biancorossi fanno fatica a reggere il ritmo infernale imposto dai locali e tranne che per brevi tratti dei set non riescono a mantenersi in scia facendosi staccare sempre nei finali. Andamento leggermente discendente per la formazione biancorossa che cede 25-19 25-18 25-16, nel corso del match mischia le carte la panchina peloritana dando spazio a tutti. Così il dirigente/allenatore Franco Donato dopo la sconfitta a Milazzo: “In questo campionato le squadre in casa mettono sempre qualcosa in più e la Volley ’96 è chiaramente costruita per tentare il salto di categoria. I nostri avversari hanno fatto una grande partita mettendoci sotto pressione sin dal servizio, aspetto che a noi non è riuscito. Nessuna tragedia ci stava e sapevamo sarebbe stata complicata, era un derby e come ho detto ai ragazzi bisogna continuare la nostra strada perché nulla è pregiudicato. Nei momenti di difficoltà serviva più coesione di squadra per superarli.”

Risultati 4ª giornata Serie C

Monreale – Altavilla Milicia 3-2

Volley ’96 Milazzo – Team Ambiente & Sicurezza Messina 3-0

Partanna – Mazara del Vallo 0-3

Erice Entello – Spadafora 0-3

Ribera – Volo Palermo 3-1

Barcellona – Terrasini 3-1

Classifica girone A

Volley ’96 Milazzo 11

Team Ambiente & Sicurezza Messina, Volo Palermo,Ribera, Spadafora 9

Terrasini, Barcellona 6

Monreale 5

Altavilla Milicia 4

Mazara del Vallo 3

Erice Entello 1

Partanna 0

Risultati 4ª giornata Serie C femminile

Giardini del Volley – Barcellona 0-3

Acicatena – Letojanni 3-0

Unime – Viagrande 0-3

Volley ’96 Milazzo – Orlandina 3-0

Zafferana Volley – Randazzo 2-3

Nino Romano – Liberamente Acicatena 3-0

Classifica girone B

Viagrande 12

Barcellona 12

Volley ’96 11

Nino Romano 9

Acicatena 8

Giardini del Volley 6

Randazzo 5

Liberamente Acicatena 4

Unime 3

Zafferana 2

Letojanni 0

Orlandina 0

Risultati 2ª giornata Serie D

Peloro – Torregrotta 1-3

Lipari – Sicily Bvs 0-3

Sant’Agata – Libertas Messina 3-0

Oliveri – Nizza 3-2

Team Volley Messina – Unime 0-3

Classifica girone B

Unime, Torregrotta 6

Sicily Bvs 5

Sant’Agata 4

Nizza 3

Pallavolo Oliveri, Libertas Messina 2

Peloro Volley, Lipari 1

Team Volley Messina 0