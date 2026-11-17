A Palazzo Zanca l'incontro della Cgil con dipendenti comunali, provinciali e del terzo settore

MESSINA – Ancora una volta il Salone delle Bandiere ha accolto lavoratrici e lavoratori di Comune di Messina, Città metropolitana, Funzioni centrali e terzo settore, per un’assemblea organizzata in vista del prossimo sciopero generale del 20 novembre. A organizzare è stata la Cgil, con in testa il segretario generale Pietro Patti e i segretari di FP Cgil Sicilia e Messina, Francesco Fucile e Antonino Trino.

La mobilitazione interesserà tutta Italia e dipendenti pubblici e privati, compresi i settori scuola, trasporti e sanità. Ma quali sono i motivi dello sciopero? Cgil chiede da tempo un cambiamento di politiche economiche e sociali al governo Meloni. Al centro soprattutto i rinnovi dei contratti collettivi, l’aumento dei salari e interventi contro l’inflazione e il carovita.

Il sindacato a livello nazionale ha chiesto anche finanziamenti maggiori per sanità, istruzione, welfare e politiche industriali, oltre a misure contro il lavoro precario. Tra i temi anche l’accesso allo studio e l’emergenza abitativa.