Jsl Women attesa da un doppio impegno contro Vivi Don Bosco e Vittoria Fc

Nel frattempo sconfitta l'Under 15 in casa contro il Gloria San Cataldo che passa con un 3-0 al Comunale di Brolo

BROLO – Il settore femminile della Junior Sport Lab ha l’agenda ricca di appuntamenti. Lunedì la squadra Under 15 ha giocato contro il Gloria San Cataldo al “Comunale” di Brolo, dove le neroverdi, nonostante una buona prestazione, sono state superate dalle quotate rivali con il punteggio di 3 a 0 nella 3ª giornata del campionato siciliano di categoria.

“Le ragazze stanno facendo un percorso, che ha previsto questa sconfitta contro una compagine forte, costruita da un club che sta puntando molto sul vivaio – ha dichiarato il tecnico Carmelo Emanuele – Noi abbiamo un organico dall’età media particolarmente bassa e con diversi elementi alle prime presenze in gare agonistiche. Mi è piaciuta la voglia di lottare delle giocatrici, brave nel dare tutto al di là della differenza dei valori e delle esperienze che vi era in campo. Peccato soltanto per le tre occasioni non finalizzate sul 2 a 0. Siamo in un periodo di crescita e dobbiamo proseguire lungo la strada intrapresa”.

Prossimi impegni per la prima squadra

Doppio ravvicinato impegno per la Jsl Women di Eccellenza, che ospiterà domani (mercoledì 13 novembre, ndr) la Vivi Don Bosco con l’inizio della gara fissato alle ore 19 e sabato pomeriggio il Vittoria Fc. L’obiettivo è conquistare il maggior numero possibile di punti per mettere un’ipoteca sul passaggio alla Poule Promozione. “Pensiamo, intanto, ad una partita alla volta, lavorando sulla mentalità, a cominciare proprio dal match contro la Vivi Don Bosco – precisa mister Emanuele -. Il calendario è pieno di confronti e, quindi, dovrò cercare di gestire bene le forze, facendo una rotazione delle calciatrici”.

Che idea si è fatto della regular season? “Il girone mi sembra più livellato di quanto si possa pensare con la Ssd Unime che ha qualcosa in più delle rivali, potendo contare sul giusto mix di gioventù ed esperienza”. Il match JSL Women-Vivi Don Bosco verrà arbitrato, infine, dal signor Francesco Galletta della sezione di Messina.

