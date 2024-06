Jsl Women U19, vigilia della semifinale contro la Roma Calcio

Mercoledì 12 giugno le neroverdi affrontano la Roma Calcio, la partita inizialmente prevista a Brolo è stata rinviata nella Capitale

BROLO – La semifinale nazionale Under 19 tra Junior Sport Lab Women e Roma Calcio è stata rinviata a mercoledì 12 giugno (inizio ore 15:30) e si giocherà a Roma e non al Comunale di Brolo, come previsto dal comunicato iniziale della manifestazione. La decisione è stata presa dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti. In settimana, la squadra neroverde si è allenata per prepararsi, nel migliore dei modi, per questo prestigioso appuntamento. Nel precedente turno, la formazione giallorossa ha eliminato il Chieti, mentre l’altro accoppiamento vedrà opposti Real Meda e Torino Fc, mentre la finalissima è in calendario sabato 15 giugno a Firenze.

Coach Palmeri: “Proveremo a stupire”

“Veniamo dall’eccellente prova contro il Lecce e, a un anno di distanza, sfideremo di nuovo una formazione blasonata come la Roma Calcio – dichiara mister Marco Palmeri -. Arriveremo a questa partita con maggiore consapevolezza per il semplice fatto di aver ripetuto quella che, dodici mesi fa, consideravamo un’impresa, unica nel suo genere. Ciò fa capire quanto lavoro c’è alle spalle”.

Avrete di fronte un’avversaria di altissimo livello. “Le ragazze entreranno in campo vogliose di fornire una buona prestazione, che dia continuità a quella contro il Lecce e alle precedenti, che sono state un crescendo. Conosciamo l’avversario, le sue caratteristiche e grandi qualità, ma dobbiamo pensare principalmente a noi. Rimanendo con i piedi ben saldi a terra, proveremo a stupire”.