Ju Jitsu, il Dai-Ki Dojo Barcellona brilla alla Coppa Natale

Al PalaBattiati di Catania anche una folta presenza di "samurai" del messinese seguiti dal maestro Alessandro Bengala

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Nel fine settimana i piccoli lottatori del Dai-Ki Dojo di Barcellona sono stati protagonisti alla Coppa Natale presso il PalaBattiati di Catania. Un evento spettacolare ed entusiasmante vero e proprio spot per le discipline marziali ed in particolare per il Ju Jitsu. In terra etnea si sono dati appuntamento oltre 400 bambini e ragazzi tra i 5 e 12 anni che hanno gareggiato all’insegna del divertimento e tra questi folta presenza degli allievi della scuola longanese del maestro Alessandro Bengala.

Svolgendo delle prove di grande abilità tecno-pratiche gli allievi del Dai-Ki Dojo hanno realizzato degli ottimi risultati dimostrando di essere preparati al progetto. Risultati che riflettono il lavoro che il maestro Bengala sta portando avanti da tempo per inserirli già da piccoli nel circuito dell’agonismo che li formerà oltre che nell’abilità anche nel carattere.

Risultati della Dai-Ki Dojo Barcellona

La trasferta si è rivelata un vero successo in quanto ha entusiasmato i partecipanti e i genitori stessi che hanno accompagnato questi piccoli samurai. Di seguito i partecipanti barcellonesi suddivisi per fasce d’età del Dai-Ki Dojo.

1° turno (5-6 anni): Greta Messina, Gabriel Messina, Marco Crifò, Marianna Natoli, Giuseppe lannelli, Zaira Gaipa, Giovanni Flaccomio, Mattia Mirabile, Antonino Aliquò, Rebecca Scepisi, Lavinia Conti, Angelo Milone, Simone Macri, Paolo Paduano, Christian Conti, Antonino Millimaci, Andrea Furnari.

2° turno (7-8 anni): Azzurra Bengala, Aurora Bengala, Ruben Interdonato, Stefano Mara, Marisol Donato, Francesco Conti, Tancredi Flaccomio, Arbion Fregiaj, Antonino De Pasquale.

3° turno (9-12 anni): Giovanni De Luca, Francesco Torre, Thomas Lo Giudice, Antonino Benvenga, Thomas Torre, Emma Milone, Leonardo Abramo, Giulia Candita, Cristina Cutrupia, Simone De Pasquale, Karim Donato, Salvatore Stramandino, Mattia Stracuzzi, Anthony Miano, Anna Oieni, Luca Parlog, Nikolas Baglione, Alessandra Bengala.

