Karate. La Bushido Tiger di Alì Terme vola a Venezia per la Youth League - Tempostretto

A fine ottobre, Angelica Sparacino, Jonathan Grillo e Danilo Abbate, tre giovani promesse del karate, parteciperanno alla kermesse internazionale

ALÌ TERME – Sarà Venezia il teatro della Youth League di Karate in programma dal 27 al 30 ottobre 2022. Presente anche l’Asd “Bushido Tiger” del maestro Sparacino. Il team di Alì Terme sarà presente con tre giovani promesse di questo sport: Angelica Sparacino, cintura blu 10 anni; Jonathan Grillo, cintura gialla 8 anni e Danilo Abbate, cintura arancione 8 anni.

Tre giovani promesse

Il tutto è stato reso possibili dai risultati che le tre giovani promesse hanno conseguito durante l’anno. Angelica Sparacino, figlia del maestro Sparacino, è stata scelta da una commissione nazionale per via dei risultati conseguiti a Marsala. Vincitrice dell’interregionale, è diventata successivamente campionessa nazionale nelle gare svolte a Roma confermandosi, per la quarta volta, ai vertici nazionali.

Anche Jonathan Grillo ha brillato sul tatami, con un secondo posto a Marsala. A sua volta, Danilo Abbate, primo a Roma, ha collezionato un terzo posto a Marsala.

La Youth League di Venezia sarà l’ultimo evento di Karate del 2022. Lo scorso anno, in mezzo alla pandemia, la manifestazione ha fatto registrare numeri record. Oltre 2000 il numero di partecipanti provenienti da 52 Paesi che si sono recati nella laguna.

